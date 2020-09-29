Коронавірус в Україні: рекордні 4027 випадків за добу

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 4027 випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у середу, 30 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померло 64 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, а 2110 пацієнтів одужали.

Напередодні, 29 вересня, повідомлялося про 3627 нових випадків, а днем раніше - про 2671. Про попередній найвищий показник кількості нових випадків інфікування з початку пандемії COVID-19 повідомляли 26 вересня - тоді було 3833 нових випадки.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській (549) та Донецькій областях (345).

Всього за період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 208 959 випадків інфікування, 4129 осіб померли, а 92 360 пацієнтів одужали.