 Коронавірус в Україні: рекордні 4027 випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2020

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Коронавірус в Україні: рекордні 4027 випадків за добу

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 4027 випадків зараження коронавірусом, 64 хворих померли. Найбільше інфікувань - в Харківській та Донецькій областях.

Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 4027 випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у середу, 30 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померло 64 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, а 2110 пацієнтів одужали.

Напередодні, 29 вересня, повідомлялося про 3627 нових випадків, а днем раніше - про 2671. Про попередній найвищий показник кількості нових випадків інфікування з початку пандемії COVID-19 повідомляли 26 вересня - тоді було 3833 нових випадки.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській (549) та Донецькій областях (345).

Всього за період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 208 959 випадків інфікування, 4129 осіб померли, а 92 360 пацієнтів одужали.

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