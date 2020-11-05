Зеленський захворів на COVID-19, але почувається добре

Президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. "Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не становив загрози. Незважаючи на всі карантинні заходи, я теж отримав + результат", - написав він.

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За словами Зеленського, наразі в нього температура 37,5 градуса, але почувається він добре. У Офісі президента також поінформували, що Зеленський захворів, і зазначили, що президент "продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції".

"На жаль, у президента України Володимира Зеленського позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19. Глава держави почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції", - зазначено в повідомленні ОП на сторінці у Facebook.

Також у понеділок керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що заразився коронавірусом і перебуватиме на самоізоляції. "Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: в мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", - написав Єрмак на своїй сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, у червні перша леді Олена Зеленська і 7-річний син президента Кирило хворіли на коронавірус.

Наприкінці жовтня коронавірусом заразилися заступники керівника Офісу президента Юлія Ковалів і Андрій Смирнов.