 Україна закупить шість мільйонів експрестестів на COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2020

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Новини

Україна закупить шість мільйонів експрестестів на COVID-19

На закупівлю тестів планують витратити один мільярд гривень, повідомив український прем'єр Денис Шмигаль.

Україна закупить 6 мільйонів експрестестів на COVID-19

Україна закупить 6 мільйонів експрестестів на COVID-19

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав рішення уряду про виділення одного мільярда гривень на закупівлю шести мільйонів експрестестів на COVID-19, повідомив у середу, 18 листопада, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Тести отримають переважно сімейні лікарі та мобільні бригади швидкої допомоги. Так у нас з'явиться ефективний та швидкий інструмент додаткового тестування. Ще 900 мільйонів гривень піде на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей", - написав прем'єр у своєму каналі в Telegram.

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Він зазначив, що також додаткові кошти буде спрямовано в регіони для підготовки організації мобільних госпіталів. "Будемо сподіватися, що до цього справа не дійде, але мусимо бути готові та передбачити всі варіанти", - наголосив Шмигаль. 

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зафіксували 12 496 нових випадків зараження коронавірусом. Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували 570 тисяч випадків інфікування.

Дивитись відео 16:51

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