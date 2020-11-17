Україна закупить шість мільйонів експрестестів на COVID-19

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав рішення уряду про виділення одного мільярда гривень на закупівлю шести мільйонів експрестестів на COVID-19, повідомив у середу, 18 листопада, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також: COVID-19 в Україні: дефіцит тестів і російські реагенти без тендерів

"Тести отримають переважно сімейні лікарі та мобільні бригади швидкої допомоги. Так у нас з'явиться ефективний та швидкий інструмент додаткового тестування. Ще 900 мільйонів гривень піде на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей", - написав прем'єр у своєму каналі в Telegram.

Читайте також: МОЗ України обіцяє щодня тестувати 100 тисяч українців на COVID-19

Він зазначив, що також додаткові кошти буде спрямовано в регіони для підготовки організації мобільних госпіталів. "Будемо сподіватися, що до цього справа не дійде, але мусимо бути готові та передбачити всі варіанти", - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зафіксували 12 496 нових випадків зараження коронавірусом. Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували 570 тисяч випадків інфікування.