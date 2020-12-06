 МОЗ: Усі приватні клініки України мають 260 ліжок для пацієнтів з COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2020

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МОЗ: Усі приватні клініки України мають 260 ліжок для пацієнтів з COVID-19

З них на сьогодні зайняті 254 ліжка, найбільше в Одеській області, повідомив заступник глави МОЗ України Віктор Ляшко.

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Приватні клініки мають у своєму розпорядженні лише дві сотні ліжок для ковід-хворих

Приватні клініки в Україні підготували 260 ліжок для пацієнтів із COVID-19, із них на сьогодні зайняті 254. Про це у понеділок, 7 грудня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, приватний ліжковий фонд для пацієнтів із COVID-19 створений у шести клініках - три клініки в Києві, дві - в Одеській області та одна на Київщині. Найбільше "ковідних" ліжок підготували приватні клініки Одеської області - 131 ліжко, з них на сьогодні зайняті 123. У трьох клініках Києва підготовлено 104 ліжок, на сьогодні всі вони зайняті. Також зайняті всі 27 приватних "ковідних" ліжок, підготовлених у Київській області, повідомив Ляшко агенції "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Вартість лікування COVID-19 у Німеччині сягає десятків тисяч євро

За словами Ляшка, міністерство охорони здоров'я на сьогодні вивчає механізми залучення приватних клінік у боротьбі з поширенням COVID-19. При цьому Ляшко наголосив, що приватні клініки вже мають можливості надавати медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 за кошти держбюджету, підписавши контракт із Національною службою здоров'я на відповідний пакет медпослуг. "Але поки що контракти з НСЗУ вони не підписують", - констатував Ляшко.

Як повідомлялось, у київських приватних клініках вартість перебування пацінта з COVID-19 коштує від 10 тисяч гривень за добу. Утім, перш ніж потрапити до клініки на лікування, пацієнт має внести на рахунок клініки депозит у розмірі від 50 тисяч гривень. За інформацією українських ЗМІ, оскільки у приватних клініках в Україні вільних місць для хворих на COVID-19 немає, то бажаючим лікуватися приватно у стаціонарі пропонують записатися у список очікування.

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