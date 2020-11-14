 МОЗ перевірить обладнання лікарень після трагедії на Львівщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2020

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МОЗ перевірить обладнання лікарень після трагедії на Львівщині

Перевірки будуть проведені у зв'язку із трагічним випадком у Жовківській райлікарні, де через відсутність електроенергії померли двоє пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ.

МОЗ перевірить обладнання лікарень після трагедії у Жовкві

МОЗ перевірить обладнання лікарень після трагедії у Жовкві

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) має намір перевірити справність додаткового обладнання у всіх лікарнях України. Про це у неділю, 29 листопада, на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи смерть двох хворих на COVID-19 через відключення електропостачання у Жовківській районній лікарні на Львівщині. Хворі були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

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"Через відключення електропостачання у Жовківській районній лікарні двоє пацієнтів, які перебували на апаратах штучної вентиляції легенів, померли. Лікарі боролися за їхнє життя за допомогою мішка Амбу (механічний ручний пристрій для тимчасової штучної вентиляції легенів. - Ред.). Однак врятувати, на жаль, не вдалося", - повідомив глава МОЗ.

"У той же час лікарня, де це сталося, забезпечена аварійним дизель-генератором, який не переключався автоматично. На місце терміново направлено комісію, щоб з'ясувати всі обставини. Також перевірки обладнання будуть проведені у всіх лікарнях по всій країні", - запевнив Степанов.

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Тим часом голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький заявив, що ініціюватиме звільнення головного лікаря Жовківської районної лікарні та голови Жовківської радержадміністрації. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Як повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, поліція за фактом смерті двох пацієнтів відкрила кримінальне провадження. Під час перевірки повідомлення про смерть пацієнтів, яке з'явилося у соцмережах, поліцейські встановили, що 27 листопада в лікарні у Жовкві не було електроенергії з 17:50 до 19:10. 

"У цей час в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих жителів віком 61 рік і 66 років, підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті - дихальна недостатність", - йдеться в повідомленні поліції, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". 

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками таких кримінальних правопорушень як службова недбалість та вбивство з необережності.

За повідомленнями, вільний електрогенератор, який можна було застосувати під час аварійного відключення електроенергії, не був підключений до електромережі і перебував у гаражному приміщенні на території лікарні.

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