 В Україні киснем забезпечені 70 відсотків ліжок для хворих на COVID-19 - МОЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2020

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В Україні киснем забезпечені 70 відсотків ліжок для хворих на COVID-19 - МОЗ

Понад 70 відсотків від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на COVID-19 в Україні, забезпечені киснем, заявляють у міністерстві охорони здоров'я.

Лікарня в місті Любар

Лікарня в місті Любар

В Україні понад 70 відсотків від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на COVID-19, на даний момент забезпечені киснем. Про це в суботу, 26 грудня, повідомив у Facebook головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. При цьому, за його даними, 55-60 відсотків із госпіталізованих потребують лікування киснем.

"Загалом у лікарнях перепрофільовано під надання медичної допомоги людям, які хворіють на коронавірусну хворобу - 64 349 ліжок. З них - 44 436 ліжок з киснем і це майже 70 відсотків від усіх відведених ліжок", - зазначив Ляшко. За словами заступника міністра, на сьогодні у лікарнях є вільними 29 487 вліжок з киснем.

Нагадаємо, що в листопаді міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомляв, що в країні до кисню підключені 27,5 тисячі ліжок у лікарнях.

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В Україні за минулу добу зафіксували 7709 нових випадків зараження коронавірусом, серед інфікованих - 366 дітей та 198 медпрацівників. При  цьому госпіталізовано 2888 осіб, що на 149 людей більше, ніж напередодні на тлі зменшення офіційної кількості інфікувань.

Загалом в Україні підтвердили 1 019 876 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 з початку епідемії. Померли 17 702 людини з підтвердженим інфікуванням.

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