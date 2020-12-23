Коронавірус в Україні: понад 7,7 тисячі нових випадків зараження

В Україні за минулу добу зафіксували 7709 нових випадків зараження коронавірусом, серед інфікованих - 366 дітей та 198 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у суботу, 26 грудня, на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Локдаун в Україні буде і в разі скорочення захворюваності - Степанов

Згідно з офіційними даними, упродовж минулої доби одужали 5145 людей, помер 121 пацієнт. При цьому госпіталізовано 2888 осіб, що на 149 людей більше, ніж напередодні на тлі зменшення офіційної кількості інфікувань.

Загалом в Україні підтвердили 1 019 876 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 з початку епідемії. Померли 17 702 людини з підтвердженим інфікуванням.

Читайте також: Розробник вакцини BioNTech/Pfizer про мутацію вірусу та про те, чому не вакцинується сам

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

Раніше в міністерстві охорони здоров'я України затвердили план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 відсотків населення України або ж 20 мільйонів людей. У МОЗ запевняють, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику.

Читайте також: Коронавірус в Україні: уряд пропонує штрафувати за порушення самоізоляції