Німеччина передала українським військовим гуманітарну допомогу

Бундесвер передав Збройним силам України (ЗСУ) гуманітарну допомогу, зокрема медичні матеріали та обладнання на суму майже 130 тисяч євро. Церемонія передачі гумдопомоги відбулася в Головному військовому клінічному шпиталі міністерства оборони України в Києві в понеділок, 30 листопада, повідомив сайт посольства Німеччини в Україні.

Як зазначається в повідомленні, серед наданого медичного обладнання 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) і засоби особистого захисту від коронавірусу.

"Я рада, що Німеччина і в цей тяжкий час твердо стоїть на боці України", - сказала посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) на церемонії передачі гуманітарної допомоги. "Особливо важливими є 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легенів, які в критичних випадках можуть врятувати життя, а рятувальники можуть їх гнучко застосовувати в разі потреби", - сказала дипломатка. Серед переданих засобів особистого захисту "респіратори класу FFP2, захисні окуляри, дезінфекційні засоби та захисні рукавички для щоденних потреб у госпіталі", йдеться в повідомленні на сайті посольства.

Крім того, в диппредставництві ФРН в Україні додали, що Бундесвер регулярно надає гуманітарну допомогу Україні. Приміром, із 2014 року 134 солдатів ЗСУ, які були поранені під час бойових дій на Сході України, відбули курс лікування в п'яти німецьких військових шпиталях. Так само Німеччина допомагає в поліпшенні оснащення медичними приладами української військової медицини. У рамках цієї співпраці в 2019 році Головному військовому клінічному шпиталю в Києві було передано діагностичну апаратуру вартістю 1,5 мільйона євро. У 2020 році сума допомоги, спрямована на придбання медичного обладнання для української військової медицини, становить загалом 3,1 мільйона євро, зазначають у посольстві Німеччини.