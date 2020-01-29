 Німеччина передала українським військовим гуманітарну допомогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2020

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Новини

Німеччина передала українським військовим гуманітарну допомогу

До переданої гуманітарної допомоги для українських військових увійшли 20 мобільних апаратів ШВЛ і засоби особистого захисту від коронавірусу, повідомили в посольстві ФРН в Україні.

Допомога Бундесверу для ЗСУ

Бундесвер не вперше допомагає українським військовим: на фото доставка пораненого вояка ЗСУ до німецького шпиталю, 2018 рік

Бундесвер передав Збройним силам України (ЗСУ) гуманітарну допомогу, зокрема медичні матеріали та обладнання на суму майже 130 тисяч євро. Церемонія передачі гумдопомоги відбулася в Головному військовому клінічному шпиталі міністерства оборони України в Києві в понеділок, 30 листопада, повідомив сайт посольства Німеччини в Україні.

Як зазначається в повідомленні, серед наданого медичного обладнання 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) і засоби особистого захисту від коронавірусу.

"Я рада, що Німеччина і в цей тяжкий час твердо стоїть на боці України", - сказала посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) на церемонії передачі гуманітарної допомоги. "Особливо важливими є 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легенів, які в критичних випадках можуть врятувати життя, а рятувальники можуть їх гнучко застосовувати в разі потреби", - сказала дипломатка. Серед переданих засобів особистого захисту "респіратори класу FFP2, захисні окуляри, дезінфекційні засоби та захисні рукавички для щоденних потреб у госпіталі", йдеться в повідомленні на сайті посольства.

Крім того, в диппредставництві ФРН в Україні додали, що Бундесвер регулярно надає гуманітарну допомогу Україні. Приміром, із 2014 року 134 солдатів ЗСУ, які були поранені під час бойових дій на Сході України, відбули курс лікування в п'яти німецьких військових шпиталях. Так само Німеччина допомагає в поліпшенні оснащення медичними приладами української військової медицини. У рамках цієї співпраці в 2019 році Головному військовому клінічному шпиталю в Києві було передано діагностичну апаратуру вартістю 1,5 мільйона євро. У 2020 році сума допомоги, спрямована на придбання медичного обладнання для української військової медицини, становить загалом 3,1 мільйона євро, зазначають у посольстві Німеччини.

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