 У ЄС дійшли згоди щодо COVID-сертифікатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2021

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Новини

У ЄС дійшли згоди щодо COVID-сертифікатів

Європарламент і країни-члени Європейського Союзу досягли попередньої домовленості щодо COVID-сертифікатів.

Засідання Європарламенту

Засідання Європарламенту (фото з архіву)

Представники Європарламенту та країн-членів ЄС досягли згоди щодо COVID-сертифікатів ЄС. Про це в четвер, 20 травня, повідомила пресслужба Європарламенту.

Цей сертифікат буде доступний у паперовому або цифровому форматі та підтверджуватиме, що особа була або вакцинована від коронавірусу, або одужала від  COVID19, або має  актуальний негативний тест. На практиці це будуть три різних сертифікати.

Також у повідомленні йдеться, що країни-члени Євросоюзу повинні визнавати видані іншими країнами сертифікати про щеплення вакцинами, які дозволені в ЄС (на даний момент це Рfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Janssen). 

"Погоджений текст буде поставлений на голосування в Комітеті з громадянських
свобод (Європарламенту) 26 травня 2021 року", - йдеться в комюніке. У разі затвердження комітетом текст буде представлено для ухвалення на пленарному засіданні Європарламенту 7-10 червня, оголосили в Брюсселі. 

Дебати щодо запровадження сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу тривають у ЄС ще з початку року. У деяких країн-членів Євросоюзу вже скасували вимогу карантину для подорожніх. Наприклад, у Грецію вже можна в'їжджати, маючи свіжий негативний ПЛР-тест на коронавірус або ж довідку про повну вакцинацію.   

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Нагадаємо, що Україна хоче запровадити сертифікати імунітету від коронавірусу, які би були сумісними з сертифікатами ЄС. 18 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Київ домовився співпрацювати з Єврокомісією над сумісністю цих документів, а 11 травня підтвердив, що Україна готова запровадити будь-яку модель паспорта вакцинації.

  • Мюнхен

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Очікування в Мюнхені

    З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.

  • Ватикан

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Культура з маскою в Римі

    Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.

  • Краків

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Кінофестивалі в Кракові

    У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).

  • Порту

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Насолода мистецтвом у Порту

    Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.

  • Цюрих

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Ранній старт в Цюриху

    У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.

  • Ліверпуль

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Святковий настрій у Ліверпулі

    Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.

    Автор: Філіпп Єдіке


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