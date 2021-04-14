 Європарламент затвердив свою позицію щодо COVID-сертифікатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2021

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Новини

Європарламент затвердив свою позицію щодо COVID-сертифікатів

COVID-сертифікати ЄС підтверджуватимуть вакцинацію від коронавірусу, наявність імунітету або ж негативний тест. Євродепутати вважають, що сертифікати мають звільнити від додаткових обмежень на подорожі.

Будівля Європарламенту у Стразбурзі

Будівля Європарламенту у Стразбурзі

Європарламент ухвалив свою переговорну позицію щодо COVID-сертифікатів, які підтверджуватимуть вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус. За неї проголосували 540 євродепутатів, 119 були проти, ще 31 - утримався. За додатковий документ, який поширює дію сертифікатів на громадян третіх країн, котрі мешкають у ЄС, проголосували 540 європарламентарів, 80 - висловилися проти, ще 70 - утрималися, повідомляє кореспондент DW. Результати голосування оголосили вранці четверга, 29 квітня.

Рада ЄС свою переговорну позицію ухвалила 14 квітня. Тепер їй разом з Європарламентом треба узгодити компромісний текст регламентів, які запровадять COVID-сертифікати. Планується, що сертифікати можна буде отримувати з червня.

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COVID-сертифікат не буде умовою для подорожей

Єврокомісія пропонувала назвати ці документи "цифровим зеленим сертифікатом". Натомість Європарламент хоче перейменувати їх на "сертифікат ЄС щодо COVID-19", який може бути як у цифровому, так і в паперовому форматі. Він, як і пропонувала Єврокомісія, міститиме одразу три види сертифікатів: щеплення, негативного тесту або ж підтвердження, що людина хворіла на COVID-19 і видужала.

У Європарламенті наголосили, що COVID-сертифікат не буде діяти як документ, необхідний для подорожей, і також не стане умовою для вільного пересування у ЄС. "Щодо тих, хто має COVID-сертифікат, не повинні застосовуватися додаткові обмеження на подорожі, такі як карантин, самоізоляція чи тестування", - додали у пресслужбі Європарламенту.

Сумісність COVID-сертифікатів в Україні та в ЄС

Як відомо, Україна хоче запровадити сертифікати імунітету від коронавірусу, які би були сумісними з сертифікатами ЄС. 18 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Київ домовився співпрацювати з Єврокомісією над сумісністю цих документів.

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У пресслужбі Єврокомісії підтвердили DW, що питання цифрових зелених сертифікатів "порушувалося" під час зустрічі віцепрезидентки Єврокомісії Вери Юрової з віцепрем'єркою з євроінтеграції України Ольгою Стефанішиною. Якихось деталей у пресслужбі не навели, лише додали: "У цілому, ми відкриті до роботи з нашими партнерами над взаємним визнанням сертифікатів, які відповідають міжнародним стандартам і мають подібний рівень безпеки".

Нагадаємо, що Єврокомісія запропонувала проєкти регламентів щодо цифрових зелених сертифікатів у середині березня. Тим часом у ЄС говорять про успіхи у розробці інформаційної системи для цифрових сертифікатів. А саме, 22 квітня держави-члени об'єднання погодили її технічні умови.

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