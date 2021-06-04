 Молдова, Грузія і Туреччина готові пускати вакцинованих українців - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2021

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Молдова, Грузія і Туреччина готові пускати вакцинованих українців - Кулеба

Уряди Молдови, Грузії та Туреччини готові домовитися з Україною про в'їзд вакцинованих від коронавірусу українців, які можуть підтвердити це паперовим сертифікатом, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Пляж в Анталії у Туреччині

Пляж в Анталії у Туреччині

Молдова, Грузія і Туреччина готові укласти з Україною угоду про дозвіл на в'їзд українців, які вакциновані від COVID-19 і можуть засвідчити це паперовим сертифікатом. Про це у п'ятницю, 4 травня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Із паперовим сертифікатом ми наразі домовилися про Угорщину. Молдова, Грузія, Туреччина готові теж укладати таку угоду", - сказав Кулеба в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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Україна домовляється з ЄС про сертифікати вакцинації

Він зазначив, що низка українських міністерств вже домовляється з ЄС про те, аби цифровий сертифікат вакцинації від COVID-19 був повністю синхронізований із європейським.

"Ми як міністерство закордонних справ об'єднали наших колег із міністерства охорони здоров'я, міністерства цифрової трансформації з ЄС, і вони вже предметно розмовляють про те, щоб наш цифровий сертифікат був повністю синхронізований із європейським", - пояснив міністр, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Він також нагадав, що цифровий сертифікат ЄС почне діяти з липня.

Вільніші умови для подорожей з України

Окрім цього міністр запевнив, що цього літа українці матимуть набагато кращі умови для подорожей за кордон, ніж це було рік тому. "Я вчора говорив із міністром закордонних справ Албанії, теж туристичний, популярний напрям, і теж ми домовилися, що українцям буде створено відповідні умови. Я думаю, що всі основні курорти ми відкриємо", - розповів Кулеба.

За його словами, також у МЗС зараз працюють над поліпшенням умов для відпочинку у Іспанії. "Я думаю, що цього літа ми матимемо більш вільні умови для подорожей, ніж минулого", - додав міністр. Крім того, він зазначив, що домовився з міністром закордонних справ Туреччини про те, що цього літа для українських туристів буде створено максимально комфортні умови в цій країні.

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