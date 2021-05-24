 У вихідні дні в Україні центри масової вакцинації працюватимуть у 10 містах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2021

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Новини

У вихідні дні в Україні центри масової вакцинації працюватимуть у 10 містах

Вже другі вихідні в Україні працюватимуть центри масової вакцинації від коронавірусу. Цього тижня їх буде 10, обіцяють у МОЗ. П'ять з них - у містах Полтавської області.

Центр масової вакцинації від коронавірусу в Одесі відкрили на стадіоні Юридичної академії

Центр масової вакцинації від коронавірусу в Одесі відкрили на стадіоні Юридичної академії

У найближчі вихідні, 5-6 червня, центри масової вакцинації в Україні працюватимуть у 10 містах. Про це міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України повідомило у п'ятницю, 4 червня, у соцмережі Facebook.

За інформацією відомства, центри працюватимуть у Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Рівному, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях. П'ять останніх міст з цього переліку розташовані в Полтавській області.

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Пілотний проєкт МОЗ України

У відео, розміщеному МОЗ у Facebook, зазначається, що такі центри є пілотним проєктом відомства з масової вакцинації населення проти COVID-19. Перші центри відкрилися в Україні на минулих вихідних у Києві, Одесі та Львові. Тоді за два вихідні у цих центрах щепилися майже п'ять тисяч людей, додають у міністерстві.

Зазначається, що щеплення від коронавірусу в таких центрах мають отримувати особи, які раніше записалися на вакцинацію через додаток "Дія" чи контакт-центр МОЗ. У відомстві додають, що людей у центри мають запрошувати, попередньо зателефонувавши їм, а з собою запрошені особи мають взяти паспорт та копію ідентифікаційного коду чи декларації з сімейним лікарем. Пріоритет при цьому матимуть літні люди.

За даними МОЗ, у чергу на вакцинацію вже записалися понад 630 тисяч людей.

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50 тисяч щеплень в Україні за добу

Також у міністерстві повідомили, що протягом 3 червня від коронавірусу в Україні вакцинували 50840 людей. При цьому 46868 осіб отримали першу дозу вакцини, а повністю імунізовано було 3972 особи.

Загалом від початку кампанії з вакцинації населення в Україні було щеплено понад 1,1 мільйон людей. З них дві дози вакцини від коронавірусу отримали лише близько 142 тисяч осіб.

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