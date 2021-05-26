Багаті крани обіцяють надати COVAX 2,4 мільярда доларів

Багаті країни пообіцяли надати ще 2,4 мільярда доларів глобальній ініціативі COVAX для закупівлі вакцин проти коронавірусу. Відповідне рішення було ухвалено у середу, 2 червня, під час організованого Японією віртуального саміту із забезпечення доступу до вакцин.

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга оголосив, що японська програма фінансування збільшиться в чотири рази та пообіцяв виділити ще 800 мільйонів доларів назакупівлю вакцин для країн, що розвиваються та бідних країн. Швеція, Австрія, Іспанія, Фінляндія, Люксембург та Австралія також вирішили збільшити свої внески до COVAX.

На сьогодні по всьому світу, переважно в багатих країнах, було введено вже 1,8 мільярда доз вакцин проти коронавірусу. Всесвітня організація охорони здоров'я неодноразово закликала заможніші країни робити пожертви вакцин. Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус занепокоєний тим, що заможні країни вже вакцинували значну частину свого населення, тоді як в бідніших незахищеними залишаються навіть медичні працівники.

"З 1,8 мільярда вакцин, що були введені по всьому світі, лише 0,4 відсотка вводяться в країнах з низьким рівнем доходу. Це є неприйнятним з етичної, епідеміологічної та економічної точки зору", - наголосив він.