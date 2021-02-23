Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про COVID-вакцинацію - Кулеба

Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу, повідомив у четвер, 10 червня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в соцмережі Twitter.

"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID", - написав він.

Міністр уточнив, що подорожувати з українськими свідоцтвами про повну вакцинацію до Угорщини можна буде вже з 11 червня. Угорщина стала першою країною Європейського Союзу, з якою Україна домовилася про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, додав Кулеба.

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6 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Угорщина, Молдова та Туреччина погодилися визнавати українські сертифікати вакцинації. Також він додав, що було досягли аналогічної домовленості з прем'єр-міністром Грузії.

7 червня Іспанія відкрила свої кордони для вакцинованих туристів. 9 червня Франція відкрила в'їзд для туристів з третіх країн, які вакциновані від коронавірусу визнаними Європейським агентством з лікарських засобів вакцинами і нададуть негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген.

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