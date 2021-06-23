В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу рекордну кількість людей

Міністерство охорони здоров'я повідомило у суботу, 26 червня, про зроблену рекордну для України кількість щеплень від коронавірусу за добу.

"97130 людей щеплено проти COVID-19 25 червня 2021 року. Одну дозу отримали 36540 людей, повністю імунізовані - 60590 людей", - зазначили в міністерстві.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1871511 людей, з них першу дозу отримали 1 мільйон 871 тисяч 509 людей, а повністю імунізовані (отримали 2 дози) - 550 тисяч 966 осіб. Загалом проведено понад 2,4 мільйона щеплень.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися більш ніж 742 тисячі людей.

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Статистика захворювань

За минулу добу в Україні зафіксували 756 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 35 людей, у яких підтвердили зараження. Упродовж минулої доби госпіталізували 526 пацієнтів.

Найбільше підтверджених випадків зареєстрували у Києві (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

За весь період пандемії в Україні виявили понад 2,2 мільйона випадків заражень коронавірусом, померли 52 тисячі 269 людей, у яких підтвердили зараження.

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