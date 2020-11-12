Ексспівробітники служби нацбезпеки США закликали оголосити Байдена президентом

Близько 150 колишніх працівників Національної служби безпеки США у четвер, 12 листопада, направили послання Управлінню загальних служб США (GSA) із закликом офіційно оголосити Джо Байдена обраним президентом, а Камалу Харріс - обраною віцепрезиденткою США для того, щоб вони могли мати доступ до конфіденційної інформації.

На їхню думку, "це необхідно для вирішення актуальних питань національної безпеки, а також щоденних брифінгів, що подаються президенту, і розгляду рішень щодо можливого використання військової сили", передає "Інтерфакс".

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"У цей час невизначеності ми повинні залишити осторонь політичні міркування. Подальше відкладання можливості команди Байдена мати доступ до щоденного брифінгу для президента та іншої інформації з національної безпеки, а також ресурсів ставить під загрозу спадкоємність і підготовленість національного керівництва", - йдеться в посланні.

Документ підписали 142 ексспівробітники служб безпеки, у тому числі колишній глава Пентагону Чак Хейгл, ексдиректор АНБ і ЦРУ Майкл Хайден, колишня постійна представниця США при ООН Саманта Пауер. Серед тих, хто підписав послання, є і колишні чиновники в адміністрації Трампа, зокрема, колишній посол США в Іраку Дуглас Сілліман, експосол у Великобританії Льюїс Люкенс, колишній начальник відділу по боротьбі з тероризмом в Національній Раді безпеки та низка інших.

Послання складено на тлі того, що президент США Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку на виборах, через що в країні вперше за 20 років призупинено процес переходу влади.

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Американське видання Politico нагадує, що, за законом США, адміністраторка GSA Емілі Мерфі, яку призначив Трамп, повинна формально визнати Байдена обраним президентом перш, ніж його команді дозволять взаємодіяти зі спецслужбами і набирати співробітників в нову адміністрацію, яка також включає і апарат національної безпеки.

Раніше агенція Associated Press повідомила, що противники США можуть скористатися ситуацією, пов'язаною з тим, що адміністрація Трампа не дає Джо Байдену доступу до розвідувальної інформації, в силу чого він не зможе підготуватися до можливих викликів, що впливають на національну безпеку.

Серед гострих проблем, про які Байдена слід інформувати щодня, агенція, посилаючись на думку експертів, називає, в тому

числі, питання про продовження договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

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"Якщо Трамп не продовжить або не укладе нову угоду про ядерні озброєння з Росією до дня інавгурації, у Байдена буде всього 16 днів, на те, щоб вжити заходів до закінчення терміну дії останнього договору, що обмежує два найбільших ядерних арсенали у світі. Можливо, американські розвідники виявили ласі шматочки про "червоні лінії " росіян на переговорах або про зброю, яку вони дійсно хочуть тримати поза договором", - пише АР.

Доступ Байдена до розвідінформації може допомогти йому також виробити можливу відповідь Північній Кореї, яка "практикує запуски ракет або проведення ядерних випробувань незадовго до або після вступу на посаду нових президентів США", додає агенція.

Як відомо, вибори в США відбулися 3 листопада. Більшість голосів вже підраховані, але офіційні результати обробки бюлетенів в штатах будуть відомі пізніше. Однак, на підставі наявних даних, 7 листопада провідні американські ЗМІ спрогнозували перемогу Байдена на виборах президента. Сам Байден також у зверненні до нації оголосив себе переможцем виборів, з успіхом на них його привітали багато світових лідерів.

Республіканець Трамп, який звинуватив демократів у шахрайстві і в тому, що вони "вкрали" у нього перемогу, не визнає поразки. Він ініціював низку судових позовів з метою домогтися перегляду результатів голосування у декількох штатах.