Вибори в США: Джо Байден переміг у Джорджії і набирає 306 голосів виборників - ЗМІ

Обраний президент Джо Байден перемагає і у штаті Джорджія. Про це у ніч на суботу, 14 листопада, повідомили низка американських телеканалів CNN, NBC, ABC та CBS. Перемога у Джорджії надала Байдену ще 16 голосів виборників. Загалом, згідно з результатами у всіх 50 штатах, він набирає 306 голосів виборників з 538-и. Останніми днями у Джорджії вручну перераховували усі бюлетені через позов чинного президента Дональда Трампа - суперника Байдена на виборах.

Читайте також: Зміна влади в США: що варто пам'ятати Україні

Трамп почав сумніватись

Тим часом Трамп забезпечив собі перемогу у Північній Кароліні - 15 голосів виборників. Всього він може розраховувати на 232 голоси виборників.

Однак під час публічного виступу у Білому домі він вперше засумнівався у тому, що очолить наступну адміністрацію США. Щодо ситуації з пандемією COVID-19 в країні Трамп наголосив, що його уряд не запроваджуватиме національний локдаун, але додав "хто знає, якою буде наступна адміністрація".

Між тим видання The Washington Post пише, що американські прокурори відмовляються виконувати доручення генерального прокурора США Вільяма Барра про перегляд результатів президентських виборів. У спільному листі 16 прокурорів закликали Барра відкликати своє доручення. За їхніми словами, їм невідомо про якісь незвичні порушення підрахунку голосів. Крім того, вони наголошують, що Барр своїм дорученням втягує їх у політику.

Читайте також: Агентство з кібербезпеки США: немає даних про втрачені голоси на виборах

Вибори в США відбулися 3 листопада. Байден дістає нині стільки ж голосів виборників (306), як і Трамп чотири роки тому. Тоді Трамп говорив про свою "переконливу перемогу". Утім, зараз він заявляє, що Байден досягнув такого результату лише завдяки "фальсифікаціям". При цьому Трамп не наводить жодних доказів, які б підтверджували його закиди, і відмовляється визнавати свою поразку. Тим часом світові ЗМІ та лідери інших країн вже привітали Байдена з перемогою на виборах президента США.

Читайте також: Гори боргів і судові позови: що чекає на Трампа після президентства?