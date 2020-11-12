Вибори в США: Джо Байден переміг у Джорджії і набирає 306 голосів виборників - ЗМІ
Джо Байден перемагає у штаті Джорджія і набирає, за даними ЗМІ, 306 з 538-и голосів виборників. Дональд Трамп між тим вперше публічно засумнівався, що наступну адміністрацію США очолить він.
Обраний президент Джо Байден перемагає у штаті Джорджія після перерахунку голосів
Обраний президент Джо Байден перемагає і у штаті Джорджія. Про це у ніч на суботу, 14 листопада, повідомили низка американських телеканалів CNN, NBC, ABC та CBS. Перемога у Джорджії надала Байдену ще 16 голосів виборників. Загалом, згідно з результатами у всіх 50 штатах, він набирає 306 голосів виборників з 538-и. Останніми днями у Джорджії вручну перераховували усі бюлетені через позов чинного президента Дональда Трампа - суперника Байдена на виборах.
Тим часом Трамп забезпечив собі перемогу у Північній Кароліні - 15 голосів виборників. Всього він може розраховувати на 232 голоси виборників.
Однак під час публічного виступу у Білому домі він вперше засумнівався у тому, що очолить наступну адміністрацію США. Щодо ситуації з пандемією COVID-19 в країні Трамп наголосив, що його уряд не запроваджуватиме національний локдаун, але додав "хто знає, якою буде наступна адміністрація".
Між тим видання The Washington Post пише, що американські прокурори відмовляються виконувати доручення генерального прокурора США Вільяма Барра про перегляд результатів президентських виборів. У спільному листі 16 прокурорів закликали Барра відкликати своє доручення. За їхніми словами, їм невідомо про якісь незвичні порушення підрахунку голосів. Крім того, вони наголошують, що Барр своїм дорученням втягує їх у політику.
Вибори в США відбулися 3 листопада. Байден дістає нині стільки ж голосів виборників (306), як і Трамп чотири роки тому. Тоді Трамп говорив про свою "переконливу перемогу". Утім, зараз він заявляє, що Байден досягнув такого результату лише завдяки "фальсифікаціям". При цьому Трамп не наводить жодних доказів, які б підтверджували його закиди, і відмовляється визнавати свою поразку. Тим часом світові ЗМІ та лідери інших країн вже привітали Байдена з перемогою на виборах президента США.
Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США
Президент Китаю Сі Цзіньпін
У Пекіні заявили, що утримаються від коментарів щодо результатів виборів у США, доки вони не набудуть офіційного характеру. "Ми взяли до уваги, що пан Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Ми розуміємо, що результат президентських виборів у США буде оголошений пізніше, відповідно до законів та процедур США", - сказав речник МЗС Китаю.
Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США
Президент Росії Володимир Путін
Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам, що Кремль утримається від коментування перемоги Байдена, доки тривають судові суперечки та немає офіційних результатів. "Ви бачите, що там очікуються певні юридичні процедури, анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється (від 2016 року. - Ред.). Тому ми вважаємо коректним дочекатися все ж офіційного оголошення", - сказав він.
Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США
Бразильський президент Жаір Болсонару
Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару раніше казав, що стане першим главою держави в світі, хто привітає з перемогою Дональда Трампа. Але щодо Байдена Болсонару мовчить. "Я думаю, що президент чекає вирішення цієї суперечки щодо сфальсифікованих голосів", - сказав журналістам віцепрезидент Бразилії Амілтон Моуран. За його словами, Болсонару привітає Байдена "в правильний момент".
Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор
Лопес Обрадор сказав, що конституція Мексики забороняє йому вітати переможця виборів у США, поки юридичні суперечки не владнані. "Як президент Мексики може бути суддею та сказати: "Цей кандидат виграв"?" - сказав він на пресконференції. Дослівно він назвав Байдена "можливим новообраним президентам", після чого наголосив на тому, що Мексика ні на чий бік не стає.
Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США
Лідер КНДР Кім Чен Ин
Кім жодним чином не відреагував на результати голосування в США. Станом на вівторок жодних коментарів щодо виборів від північнокорейських ЗМІ не надходило. Але 2016 року Пхеньян також не коментував перемогу Дональда Трампа відразу після того, як результати стали відомі. Раніше Кім називав Байдена "дурнем із низьким рівнем інтелекту". Байден після цього назвав Кіма "бандитом".
Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США
Прем'єр Словенії Янез Янша
Лідер праворадикальної антимігрантської Словенської демократичної партії, який, не дочекавшись результатів, назвав Трампа переможцем виробів, ще не привітав Джо Байдена. Янша приєднався до звинувачень на адресу Демократичної партії США щодо начебто фальсифікацій на виборах. Але на своїй сторінці в Twitter він написав, що Словенія сподівається на "дружні відносини" з Вашингтоном.
Автор: Мелісса Соу-Джі Ван Бруннерсум, Данило Білик