Авріл Хейнс - американська юристка та державна діячка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Авріл Хейнс".

Авріл Хейнс - перша жінка на посаді директора Національної розвідки США. На цю посаду її запропонував президент США Джо Байден після своєї перемоги на президентських виборах 2020 року. З 2013 по 2015 роки Авріл Хейнс працювала заступницею директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Також вона була помічницею колишнього президента Барака Обами та головною заступницею радника з питань національної безпеки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.