 Директоркою Нацрозвідки США вперше стане жінка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Директоркою Нацрозвідки США вперше стане жінка

Авріл Хейнс стане першою жінкою, яка очолить Нацрозвідку США, після складення відповідної присяги. Раніше вона була заступницею директора ЦРУ.

Авріл Хейн стане директоркою Національної розвідки США

Авріл Хейн стане директоркою Національної розвідки США

Сенат США у середу, 20 січня, затвердив Авріл Хейнс на посаду директорки Національної розвідки США. Її кандидатуру підтримали 84 сенатори, а 10 - виступили проти.

Її кандидатуру висунув новий президент США Джо Байден. Після складення присяги вона стане першою жінкою на посаді директорки Національної розвідки США, зазначає інформагенція dpa. У своїй заяві лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер заявив, що Хейнс є правильною людиною для цієї роботи.

Читайте також: Байден повертає в Держдеп Вікторію Нуланд, яка опікувалася Україною за Обами

Раніше, з 2013 по 2015 роки вона працювала заступницею директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Також вона була помічницею колишнього президента Барака Обами та головною заступницею радника з питань національної безпеки.

Нагадаємо, 20 січня відбулася інавгурація 46-ого президента США Джо Байдена у Вашингтоні. Тепер Сенат, де більшість вже за демократами, має затвердити інші кандидатури осіб на топ-посади, яких номінував Байден. Він вимагає швидкого затвердження політиків, щоб його уряд міг якнайшвидше розпочати роботу.

Читайте також:  Байден висунув на посаду глави ЦРУ експосла в Росії

  • Джо Байден: 46-й президент США

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Джо Байден: 46-й президент США

    Демократ Джо Байден став 46-м президентом США. Він - найстаріший президент країни в історії - на момент вступу на посаду Байдену виповнилося 78 років. Він став переможцем проведених 3 листопада 2020 року президентських виборів, де за нього проголосували понад 81 мільйон американців, а за його суперника Дональда Трампа - приблизно на сім мільйонів менше.

  • Камала Харріс - перша жінка-віцепрезидентка США

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Камала Харріс - перша жінка-віцепрезидентка США

    Разом з Байденом присягу віцепрезидентки США склала й Камала Харріс. Вона стала першою жінкою в історії США на цій посаді. Свого часу Харріс стала другою чорношкірою жінкою, яку обрали в Сенат США в січні 2017 року.

  • Джо Байден і Барак Обама

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Колишній шеф привітав з президентством

    На церемонії інавгурації Байдена був присутній і його колишній шеф - експрезидент США Барак Обама, в якого Байден був віцепрезидентом.

  • Гімн США у виконанні Леді Гаги

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Гімн США у виконанні Леді Гаги

    На церемонії інавгурації президента США традиційно пролунав гімн країни. Цього разу його виконала відома попзірка Леді Гага.

  • Церемонія інавгурації Байдена

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Пандемію ніхто не скасовував

    З огляду на нинішню пандемію COVID-19 учасникам і гостям церемонії інавгурації довелося дотримуватися жорстких протиепідемічних заходів, зокрема носіння захисних масок, а також мінімальної дистанції.

  • Церемонія інавгурації Байдена

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Без підтримки широких мас

    Так само через пандемію замість кількасот тисяч людей, котрі традиційно збираються на площі перед Капітолієм, на майдані між Капітолієм і меморіалом Лінкольна було встановлено майже 200 тисяч прапорів, що символізують людей, котрі не змогли прийти.

  • Джордж Буш-молодший

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Джордж Буш-молодший був серед гостей інавгурації

    Експрезидент-республіканець Джордж Буш-молодший, на відміну від свого однопартійця Дональда Трампа, приїхав на церемонію вступу Джо Байдена на посаду. Крім нього, на церемонії також були присутні два колишні президента-демократи - Білл Клінтон і Барак Обама.

  • Джо Байден

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Заклик до миру й єдності

    У своїй промові після церемонії інавгурації Байден закликав американців до єдності й миру та припинення "нецивілізованої війни" задля "зцілення душі Америки".

  • Джо Байден разом з дружиною Джилл

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Нова господарка Білого дому

    Разом з Джо Байденом у Білий дім зайде й нова перша леді - його дружина Джилл. Її попередниця Меланія Трамп залишила Білий дім зранку 20 січня.

  • Дональд і Меланія Трамп у Флориді

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Трампи у Флориді

    У момент, коли розпочалася інавгурація Джо Байдена, його попередник Дональд Трамп разом з дружиною Меланією прибув у свою резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді. Він таким чином зламав традицію і став першим президентом США за більш ніж 130 років, котрий не взяв участі в церемонії інавгурації свого наступника.

    Автор: Валерій Сааков


Дивитись відео 05:20

Ентоні Блінкен і Україна: що означає його призначення держсекретарем США (25.11.2020)

Також за темою

USA Washington | Amtseinführung: Joe Biden - Amtseid: Kamala Harris

Камала Харріс - хто ця жінка, яка стала віцепрезиденткою США 20.01.2021

Камала Харріс стала не лише першою жінкою, але й першою небілою людиною на цій посаді, а, може, стане й першою президенткою США. Політичний портрет від DW.

USA der stellvertretende US-Außenminister William Burns

Байден висунув на посаду глави ЦРУ експосла в Росії 11.01.2021

Джо Байден запропонував призначити колишнього американського посла в РФ Вільяма Бернса на пост глави ЦРУ. Він займав цю посаду з 2005 по 2008 роки.

Joe Biden US-Präsident

Байден звернувся до Сенату щодо імпічменту Трампа 14.01.2021

Джо Байден висловив сподівання, що розгляд питання оголошення Дональду Трампу імпічменту не завадить Сенату США одночасно працювати над іншими важливими справами.

Реклама

Докладно

Капітолій під час інавгурації Джо Байдена

Як відбувалася інавгурація Джо Байдена (фоторепортаж)

Церемонія інавгурації Джо Байдена відбулася за жорстких протиепідемічних і безпекових заходів у Вашингтоні.  

Газпром вже допускає припинення або повне скасування будівництва Північного потоку-2

Санкції США проти "Північного потоку-2" (відео)

Адміністрація Дональда Трампа вперше і востаннє застосувала санкції проти газогону "Північний потік-2". Що це означає?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  