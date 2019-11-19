Байден повертає в Держдеп Вікторію Нуланд, яка опікувалася Україною за Обами

Обраний президент США Джо Байден висунув кандидатуру Венді Шерман на посаду першого заступника держсекретаря та Вікторії Нуланд - на посаду заступника держсекретаря з політичних питань. Обидва ці номінування у суботу, 16 січня, розміщені на сайті перехідної команди Байдена.

Шерман з 1997 по 2001 рік була радницею Держдепартаменту, де вона опікувалася політикою щодо Північної Кореї. Коли Держдепартамент очолювала Гілларі Клінтон, Шерман вела переговори з Іраном щодо ядерної угоди.

Нуланд з 2013-го до січня 2017 року була заступницею державного секретаря у справах Європи та Євразії. За президентства Барака Обами вона курирувала українське питання та відігравала важливу роль під час подій, пов'язаних зі зміною влади в Києві у 2014 році та ескалацією на Донбасі. У 2005-2008 роках Нуланд обіймала посаду постійної представниці США при НАТО, у 2003-2005 роках працювала заступницею радника з питань національної безпеки тодішнього віцепрезидента США Діка Чейні.

Крім того, обраний президент запропонував кандидатуру Бонні Дженкінс на посаду заступника держсекретаря з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки. Заступником держсекретаря з управління і ресурсів Байден запропонував призначити свого радника з питань зовнішньої політики Браяна Маккеона. Раніше він також обіймав посаду заступника міністра оборони з політичних питань. Заступником держсекретаря з цивільної безпеки, демократії та прав людини Байден пропонує призначити Узру Зейю.

Раніше Байден заявляв, що на посаду Держсекретаря він висуне Ентоні Блінкена, а на пост глави ЦРУ він пропонує призначити колишнього американського посла в РФ Вільяма Бернса.