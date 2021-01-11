Байден висунув на посаду глави ЦРУ експосла в Росії

Обраний президент США Джо Байден запропонував призначити колишнього американського посла в РФ Вільяма Бернса на пост глави ЦРУ. Про це у понеділок, 11 січня, повідомила перехідна команда Байдена.

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"Експосол Бернс володіє потрібними знаннями, умінням оцінювати ситуацію. Нам потрібні ці якості, щоб запобігати загрозі і вирішувати проблеми ще до того, як вони досягнуть нашої території. Американський народ зможе спати спокійно, знаючи, що він буде нашим наступним директором ЦРУ", - цитує видання The Hill заяву Байдена.

Бернс був американським послом в Росії з 2005 по 2008 роки і брав участь у спробах перезавантажити відносини з Москвою в перші роки адміністрації президента Барака Обами, нагадує агенція "Інтерфакс".

Потім з 2011 по 2014 роки він був першим заступником держсекретаря США - тоді цю посаду обіймала Гілларі Клінтон - після чого пішов у відставку. Загалом Бернс присвятив 33 роки держслужбі, а з 2015 року став президентом Фонду Карнегі за міжнародний мир.

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Дивитись відео 05:20 Поділитись Ентоні Блінкен і Україна: що означає його призначення держсекретарем США (25.11.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lsbc Ентоні Блінкен і Україна: що означає його призначення держсекретарем США (25.11.2020)