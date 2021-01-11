 Байден висунув на посаду глави ЦРУ експосла в Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2021

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Новини

Байден висунув на посаду глави ЦРУ експосла в Росії

Джо Байден запропонував призначити колишнього американського посла в РФ Вільяма Бернса на пост глави ЦРУ. Він займав цю посаду з 2005 по 2008 роки.

Ексмериканський посол в РФ Вільям Бернс номінований на посаду глави ЦРУ

Ексмериканський посол в РФ Вільям Бернс номінований на посаду глави ЦРУ

Обраний президент США Джо Байден запропонував призначити колишнього американського посла в РФ Вільяма Бернса на пост глави ЦРУ. Про це у понеділок, 11 січня, повідомила перехідна команда Байдена.

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"Експосол Бернс володіє потрібними знаннями, умінням оцінювати ситуацію. Нам потрібні ці якості, щоб запобігати загрозі і вирішувати проблеми ще до того, як вони досягнуть нашої території. Американський народ зможе спати спокійно, знаючи, що він буде нашим наступним директором ЦРУ", - цитує видання The Hill заяву Байдена.

Бернс був американським послом в Росії з 2005 по 2008 роки і брав участь у спробах перезавантажити відносини з Москвою в перші роки адміністрації президента Барака Обами, нагадує агенція "Інтерфакс".

Потім з 2011 по 2014 роки він був першим заступником держсекретаря США - тоді цю посаду обіймала Гілларі Клінтон - після чого пішов у відставку. Загалом Бернс присвятив 33 роки держслужбі, а з 2015 року став президентом Фонду Карнегі за міжнародний мир.

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    Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.

  • Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

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    Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.

    Автор: Девіс Ванопдорп


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