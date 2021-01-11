Байден висунув на посаду глави ЦРУ експосла в Росії

"Експосол Бернс володіє потрібними знаннями, умінням оцінювати ситуацію. Нам потрібні ці якості, щоб запобігати загрозі і вирішувати проблеми ще до того, як вони досягнуть нашої території. Американський народ зможе спати спокійно, знаючи, що він буде нашим наступним директором ЦРУ", - цитує видання The Hill заяву Байдена.
Бернс був американським послом в Росії з 2005 по 2008 роки і брав участь у спробах перезавантажити відносини з Москвою в перші роки адміністрації президента Барака Обами, нагадує агенція "Інтерфакс".
Потім з 2011 по 2014 роки він був першим заступником держсекретаря США - тоді цю посаду обіймала Гілларі Клінтон - після чого пішов у відставку. Загалом Бернс присвятив 33 роки держслужбі, а з 2015 року став президентом Фонду Карнегі за міжнародний мир.
Ентоні Блінкен і Україна: що означає його призначення держсекретарем США (25.11.2020)
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Ентоні Блінкен, державний секретар США
Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату
Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН
Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки
Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки
Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Евріл Хейнс, директорка національної розвідки
Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.