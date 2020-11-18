 Суперечка через газ: ЄС запровадить санкції проти Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2020

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Новини

Суперечка через газ: ЄС запровадить санкції проти Туреччини

На саміті ЄС домовилися щодо санкцій проти фізичних осіб та компаній з Туреччини, причетних до розвідки покладів газу в Середземному морі. Брюссель не виключає розширення цих обмежувальних заходів.

Турецьке геологорозвідувальне судно у супроводі кораблів ВМС Туреччини у Середземному морі

Турецьке геологорозвідувальне судно у супроводі кораблів ВМС Туреччини у Середземному морі

Глави 27-ми держав і урядів Європейського Союзу на саміті у Брюсселі домовилися щодо пакету санкцій проти Туреччини. Про це в п'ятницю, 11 грудня, заявив речник президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

За його словами, обмежувальні заходи будуть застосовані проти осіб та компаній, які брали участь у плануванні та проведенні розвідки газових родовищ на спірних ділянках шельфу Середземного моря.

Санкції передбачатимуть заборону на в'їзд та заморожування активів у ЄС. Остаточне рішення щодо конкретних осіб та компаній ухвалить Рада ЄС. 

Як зазначає інформаційне агентство Reuters, ухвалене рішення щодо санкцій свідчить, що ЄС поки відмовився від запровадження жорстких заходів проти Анкари. Вимоги стосовно санкцій проти окремих галузей турецької економіки чи збройного ембарго не знайшли одностайної підтримки серед країн-членів ЄС. За словами дипломатів, на саміті виникла гостра суперечка через вимогу Греції та Кіпру запровадити жорсткіші санкції.

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Лідери ЄС підкреслили, що виступають за подальший конструктивний діалог з Туреччиною, а Євросоюз готовий і надалі допомагати у забезпеченні сирійських біженців, які перебувають у цій країні.

Боррель готуватиме список можливих жорсткіших санкцій

Водночас верховному представнику ЄС із зовнішньої політики Жозепу Боррелю доручили підготувати до березня доповідь із пропозиціями подальших кроків через дії Туреччини щодо розвідки газу в Середземному морі. Зазначається, що серед можливих варіантів реагування мають бути підготовлені і нові санкції проти Анкари. Відповідне рішення можуть ухвалити на саміті ЄС у березні наступного року.

Такий підхід пояснюється бажанням європейських лідерів узгодити позицію із адміністрацією обраного президента США Джо Байдена, зазначає Reuters.

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Загострення конфлікту між Туреччиною і Грецією

Цього року між Грецією та Туреччиною спалахнула суперечка щодо розвідки покладів газу в східній частині Середземного моря. Греція, яку підтримує також Кіпр, звинувачує Туреччину в незаконній розвідці родовищ природного газу поблизу грецьких островів. Натомість уряд в Анкарі відкидає звинувачення Афін і стверджує, що ця частина акваторії Середземного моря належить до турецького континентального шельфу.

Глави урядів і держав ЄС у жовтні вже вимагали від Туреччини піти на поступки у цій суперечці, погрожуючи запровадити санкції в разі невиконання цієї вимоги.

У середині жовтня військово-морські сили Туреччини повідомили про відправку в східну частину Середземного моря дослідницького судна Oruç Reis у супроводі військових кораблів для проведення "сейсмічних досліджень". До цього Oruç Reis займалося пошуком родовищ газу й нафти в цьому регіоні.

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