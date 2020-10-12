Глава МЗС ФРН застеріг Туреччину від нової "провокації" у Середземному морі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг Туреччину від подальшої "провокації" у суперечці з Грецією та Кіпром щодо покладів газу в східній частині Середземного моря.

"Анкара повинна припинити свою гру, чергуючи послаблення напруженості та провокацію", - сказав Маас у вівторок, 13 жовтня, перед відбуттям до Кіпру та Греції, цитує інформагентство AFP. Маас має намір запевнити лідерів цих країн у "повній солідарності" Німеччини, яка зараз головує в Раді ЄС. Міністр закликав Туреччину, аби вона своїми односторонніми діями не закрила "вікно для діалогу, яке щойно відкрилося з Грецією".

Приводом для відновлення суперечки стали дії Анкари, яка знову відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у суперечливий район у східній частині Середземного моря, на який також претендують Греція і Кіпр.

Тим часом в Афінах вже заявили, що не братимуть участь у зондувальних переговорах з Туреччиною, поки її судно перебуватиме в спірних водах.

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Нагадаємо, нещодавно Туреччина й Греція погодилися сісти за стіл переговорів щодо вирішення суперечки навколо багатого на поклади газу й нафти шельфу Середземного моря. Цьому передувало загострення суперечки між Грецією та Кіпром з одного боку та Туреччиною з другого щодо газовидобутку в цьому регіоні. Греція звинувачувала Туреччину в незаконній розвідці родовищ природного газу поблизу грецьких островів. Натомість уряд в Анкарі відкидав звинувачення Афін і стверджував, що ця частина акваторії Середземного моря належить до турецького континентального шельфу.

Крім того, на останньому саміті ЄС залишилося відкритим питання про можливе запровадження санкцій проти Туреччини за її дії в цьому регіоні.

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