Ердоган назвав "фашистами" лідерів ЄС, які підтримали Макрона

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив деяких європейських лідерів, заявивши, що вони підтримують "політику ворожості по відношенню до ісламу і мусульман". "Ви в прямому сенсі слова фашисти", - заявив Ердоган у понеділок, 26 жовтня, під час заходу в Анкарі, назвавши європейських політиків "ланками у нацистському ланцюзі", передає агентство dpa.

"Мусульмани сьогодні переживають кампанію лінчування, подібну до тієї, що проводилася проти євреїв в Європі до Другої світової війни", - зауважив Ердоган. "Ми бачимо, що особливо в європейських країнах, ворожість по відношенню до ісламу і мусульман поширюється в суспільстві, як чума", - дорікнув турицький лідер.

"Ненависть до мусульман і ісламу в ряді країн Європи зведені в ранг державної політики, підтримуваної на рівні глави держав. Я знову заявляю, що ворожнеча до ісламу незалежно від займаної посади є психічним відхиленням", - сказав Ердоган, якого цитує агентство "Інтерфакс".

Президент Туреччини також закликав турків бойкотувати французьку продукцію через заяви президента Франції Еммануеля Макрона з приводу ісламу, повідомляє турецьке агентство "Анадолу". "Я закликаю свій народ ніколи не купувати французьку продукцію", - заявив Ердоган.

Заява Ердогана - відповідь на критику лідерів ЄС

Ці чергові вислови Ердогана стали відповіддю президента Туреччини на реакцію європейських лідерів щодо його образливих заяв на адресу президента Франції Еммануеля Макрона.

Так, представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) засудив висловлювання президента Туреччини щодо Макрона, назвавши їх наклепницькими.

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Раніше в понеділок глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) також назвав неприйнятними висловлювання Ердогана. За його словами, Берлін солідарний з Парижем щодо критики подібних заяв.

"Ми були змушені взяти до відома висловлювання президента Ердогана на адресу Еммануеля Макрона. Це - наклепницькі висловлювання, які абсолютно, жодним чином не прийнятні", - сказав Зайберт в понеділок журналістам у Берліні.

Прем'єр Італії також вважає неприйнятними висловлювання Ердогана. "Зауваження, адресовані президентом Ердоганом президенту Макрону, неприйнятні. Особисті образи не сприяють реалізації позитивної програми, яку ЄС хоче проводити з Туреччиною, а, навпаки, суперечать рішенням", - завив він.

Неприйнятними їх назвав і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, який закликав Ердогана "припинити розкручувати небезпечну спіраль конфронтації". Голова Європейської Ради Шарль Мішель також висловився з цього приводу, зажадавши від Ердогана поваги до Євросоюзу і країн регіону.

Дипломатичний скандал між Туреччиною і Францією

Приводом до дипломатичного скандалу між Туреччиною і Францією стали слова Ердогана 24 жовтня, який заявив про те, що після висловів щодо ісламістів у Франції Макрон "має перевірити свій психічний стан".

"Що за проблеми ця особа на ім'я Макрон має з ісламом та мусульманами? Перш за все, слід перевірити його психічний стан" - сказав президент Туреччини. Після цього Франція відкликала свого посла з Анкари для консультацій, але Ердоган на цьому не зупинився.

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В неділю, 25 жовтня, президент Туреччини знову заявив, що французькому президенту Емманюелю Макрону варто пройти психіатричне обстеження. За словами турецького лідера, "Макрон одержимий днями і ночами думками про Ердогана, тому йому дійсно необхідно пройти психіатричне обстеження".

Вбивство учителя у Франції

Реакцію Ердогана викликали виступи Макрона у Франції після жорстокого вбивства 16 жовтня вчителя Самюеля Паті. 47-річного учителю історії та географії з коледжа у передмісті Парижа ісламіст жорстоко вбив після того, як Паті під час уроку, присвяченому свободі слова, показував учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Після цього вбивства Макрон неодноразово виступав з промовами. Так, 16 жовтня він прибув до місця убивства, де під час виступу наголосив, що вчителя було вбито через те, що він намагався прищепити своїм учням свободу слова та "свободу вірити чи не вірити". За словами президента Франції, країна й далі боротиметься проти "ворожості до просвіти" та пов'язаним із нею насильством. Макрон пообіцяв, що Франція "не відмовиться від карикатур" і що вчитель був убитий через те, що "ісламісти хочуть наше майбутнє".Відносини Франції і Туреччини останнім часом є напруженими, зокрема через критику Макроном позиції Анкари щодо конфлікту у Нагірному Карабаху та уконфлікті в Середземному морі з Грецією.