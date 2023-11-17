Чому помирають німці?

У 2022 році в Німеччині померло понад один мільйон людей - на 4,2 відсотка більше, ніж у 2021-му. Від чого найчастіше помирають жителі ФРН?

Кількість смертей у Німеччині у 2022 році зросла у порівнянні з попереднім роком на 4,2 відсотка і становила близько 1,07 мільйона осіб. 2021-го померли 1,02 мільйона осіб. Як свідчать дані звіту Федерального статистичного відомства Destatis, опубліковані у середині листопада, найпоширенішою причиною знову стали серцево-судинні захворювання - вони спричинили приблизно третину всіх смертей (33,6 відсотка) - 358219 осіб. Другою найчастішою причиною смерті стали онкологічні захворювання. Вони забрали життя 231533 осіб (21,7 відсотка).

А що ж коронавірус? За статистичними даними, у 2022 році його жертвами стали 52357 осіб (4,9 відсотка). Це майже на 19 тисяч осіб менше, ніж роком раніше. Ще 2021 року COVID-19 посідав третє місце серед причин смертності. Тоді від хвороби померла понад 71 тисяча людей. Водночас слід враховувати, що ці цифри не включають випадки, в яких COVID-19 було внесено до свідоцтва про смерть як супутнє захворювання.

Ще однією поширеною причиною, що забирає життя, залишаються хвороби органів дихання. Кількість спричинених ними смертей зросла в середньому на 18 відсотків і в 2022-му становила 67633 особи. Як наголошується у звіті, на ці цифри вплинули почастішання летальних випадків грипу та пневмонії. Дані щодо коронавірусу федеральне відомство до статистики, пов'язаної із захворюваннями органів дихання, не включає, оскільки їх, як підкреслив представник відомства, розглядають окремо.

Читайте також: Вже невдовзі на Землі житиме вісім мільярдів людей - ООН

Також 2022 року на 14,7 відсотка збільшилася кількість людей, які померли внаслідок психічних захворювань або поведінкових розладів - 68777 осіб. Як уточнюється в доповіді, серед них 25941 чоловіків і 42836 жінок. Від захворювань, пов'язаних із деменцією, у цій групі померло 53323 особи.

Більше смертей з неприродних причин

Крім того, у статистиці минулого року зафіксовано зростання кількості смертей з неприродних причин. Від так званих "зовнішніх причин", до яких відносяться ДТП, ненавмисні отруєння, вбивства, утоплення і тому подібні чинники, померли 47912 осіб (4,5 відсотка від загального числа смертей). Це на 11 відсотків більше, ніж у попередньому році.

Максимальна кількість летальних випадків у цій групі - внаслідок падінь: 20311 осіб (зростання на 11,7 відсотка). Щодо нещасних випадків, пов'язаних із транспортними засобами, зокрема, аварій, то тут кількість загиблих порівняно з 2021 роком збільшилася на 8 відсотків і становила 3141 особу.

Невтішною залишається статистика щодо суїцидів. Кількість загиблих зросла у 2022 році на 9,8 відсотка і становила 10119 осіб. Водночас частка самогубств серед усіх інших причин смерті залишилася незмінною, і склала, як і в попередні роки, близько одного відсотка. Серед людей, які добровільно пішли з життя, було близько 74 відсотка чоловіків.

Читайте також: Самогубства у часи пандемії: соціальні обмеження загострюють проблему