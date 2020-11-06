 Австрія планує провести масове тестування населення на COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2020

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Новини

Австрія планує провести масове тестування населення на COVID-19

Уряд у Відні вказує на успішний досвід Словаччини щодо масового тестування населення. Водночас австрійські урядовці поки планують обмежитися окремими групами населення.

Канцлер Австрії Себастіан Курц

Канцлер Австрії Себастіан Курц

Уряд Австрії має намір провести масове тестування населення на наявність коронавірусу. Про це в неділю, 15 листопада, повідомив канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) в ефірі радіоканалу ORF. Аргументуючи такий задум уряду, Курц, зокрема, вказав на досвід Словаччини, де нещодавно влада протягом двох вихідних перевірила більшу частину свого 5,5-мільйоного населення та відправила на карантин десятки тисяч громадян.

"Це абсолютний успіх, і ми вирішили провести подібний захід тут, в Австрії", - сказав Курц, цитує інформагенція dpa. Водночас Курц пояснив, що задуми його уряду стосуються насамперед проведення масових тестувань серед окремих груп населення. "Ми застосуємо ці масові тести до певних груп, приміром, вчителів, але також і щодо інших груп (населення. - Ред.), щоб мати змогу 7 (грудня- Ред.), якомога безпечніше вийти з локдауну", - сказав Курц. "Ми готуємося знову вдатися до цього кроку перед Різдвом", - додав Курц. За словами австрійського канцлера, нині швидкі тести досить доступні на ринку й наявні в мільйонах одиниць.

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Уряд має намір протягом тижня розкрити точні плани щодо масового тестування, запевнив Курц.

Нагадаємо, напередодні в Австрії оголосили запровадження цілковитого локдауну. Згідно з нинішнім планом, локдаун триватиме з з 17 листопада щонайменше до 6 грудня й супроводжуватиметься закриттям шкіл та магазинів, у яких не продають товари першої необхідності. Крім того, в країні цілодобово діятимуть обмеження на вихід з домівки. Дозволятиметься лише виходити на роботу, навчання, для задоволення важливих потреб, догляду за іншими людьми та для прогулянок або спортивних вправ на свіжому повітрі.

Приватні зустрічі дозволяються лише з партнером чи партнеркою, окремими найближчими родичами чи іншими близькими людьми.

Відкритими залишаються супермаркети, магазини з товарами для дому, аптеки і кіоски. Школи переходять на дистанційне навчання. Також, де це є можливим, на підприємствах має відбутися перехід працівників на віддалений режим роботи.

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