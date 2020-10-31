В Австрії запроваджують повний локдаун

Канцлер Австрії Себстіан Курц (Sebastian Kurz) у суботу, 14 листопада, оголосив про посилення карантинних обмежень в країні. Австрія переходить від "часткового" до "повного локдауну". "Хоча ніхто й не хоче другого локдауну, але він є єдиним засобом, який, як ми точно знаємо, є дієвим", - зауважив Курц у суботу.

Так, згідно з розпорядженням уряду Австрії, в країні закриють школи та магазини, в яких не продають товари першої необхідності. Крім того, в країні цілодобово діятимуть обмеження на вихід з домівки. Дозволятиметься лише виходити на роботу, навчання, для задоволення важливих потреб, догляду за іншими людьми та для прогулянок або спортивних вправ на свіжому повітрі. Наразі комендантська година діє в країні з 20:00 до 6 години ранку.

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Приватні зустрічі дозволяються лише з партнером чи партнеркою, окремими найближчими родичами чи іншими близькими людьми.

Відкритими залишаються супермаркети, магазини з товарами для дому, аптеки і кіоски. Школи переходять на дистанційне навчання. Також, де це є можливим, на підприємствах має відбутися перехід працівників на віддалений режим роботи.

Нові обмеження діятимуть в Австрії з 17 листопада і попередньо до 6 грудня включно.

Кількість інфікувань коронавірусом в Австрії продовжує зростати попри "частковий локдаун", який уряд запровадив на початку листопада. Лікарі застерігають від переповнення відділень інтенсивної терапії у лікарнях.

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Згідно з останніми даними ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції, в країні за останню добу підтвердили 9586 нових випадків інфікування коронавірусом та 53 жертви від COVID-19. Всього у країні зареєстрували більше 191,2 тисячі випадків інфікування коронавірусом, 1661 випадок смерті через ускладнення, викликані коронавірусною хворобою і понад 112,7 випадкуів одужання.