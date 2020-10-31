 В Австрії запроваджують повний локдаун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Австрії запроваджують повний локдаун

З огляду на ситуацію з поширенням в країні коронавірусу, уряд у Відні вирішив посилити карантинні обмеження.

Канцлер Австрії Себстіан Курц

Канцлер Австрії Себстіан Курц

Канцлер Австрії Себстіан Курц (Sebastian Kurz) у суботу, 14 листопада, оголосив про посилення карантинних обмежень в країні. Австрія переходить від "часткового" до "повного локдауну". "Хоча ніхто й не хоче другого локдауну, але він є єдиним засобом, який, як ми точно знаємо, є дієвим", - зауважив Курц у суботу.

Так, згідно з розпорядженням уряду Австрії, в країні закриють школи та магазини, в яких не продають товари першої необхідності. Крім того, в країні цілодобово діятимуть обмеження на вихід з домівки. Дозволятиметься лише виходити на роботу, навчання, для задоволення важливих потреб, догляду за іншими людьми та для прогулянок або спортивних вправ на свіжому повітрі. Наразі комендантська година діє в країні з 20:00 до 6 години ранку.

Читайте також: Як гірськолижний курорт Ішгль став розсадником коронавірусу в Європі

Приватні зустрічі дозволяються лише з партнером чи партнеркою, окремими найближчими родичами чи іншими близькими людьми.

Відкритими залишаються супермаркети, магазини з товарами для дому, аптеки і кіоски. Школи переходять на дистанційне навчання. Також, де це є можливим, на підприємствах має відбутися перехід працівників на віддалений режим роботи. 

Нові обмеження діятимуть в Австрії з 17 листопада і попередньо до 6 грудня включно.

Кількість інфікувань коронавірусом в Австрії продовжує зростати попри "частковий локдаун", який уряд запровадив на початку листопада. Лікарі застерігають від переповнення відділень інтенсивної терапії у лікарнях.

Читайте також: Коронавірус: сім різних груп симптомів COVID-19

Згідно з останніми даними ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції, в країні за останню добу підтвердили 9586 нових випадків інфікування коронавірусом та 53 жертви від COVID-19. Всього у країні зареєстрували більше 191,2 тисячі випадків інфікування коронавірусом, 1661 випадок смерті через ускладнення, викликані коронавірусною хворобою і понад 112,7 випадкуів одужання.

Дивитись відео 01:50

У Відні здати тест на коронавірус можна, не виходячи з дому (06.10.2020)

Також за темою

Österreich | Coronavirus | PK Bundeskanzler Sebastian Kurz

Коронавірус: Австрія і Великобританія посилюють обмеження 31.10.2020

В Австрії запроваджують комендантську годину і зачиняють ресторани. Про посилення обмежувальних заходів заявив і британський прем'єр.

Deutschland Essen | Coronavirus | Intensivstation Uniklinikum

Коронавірус у Німеччині: рекордні 21,5 тисячі випадків за добу 06.11.2020

Кількість нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом у ФРН б'є рекорд другий день поспіль. Вперше ця цифра перевищила 20 тисяч.

Deutschland Coronavirus Shutdown Münster

Литва і Польща йдуть на "м'який карантин" 04.11.2020

Жителі Литви мають уникати соціальних контактів, школи та університети будуть зачинені, а ресторани працюватимуть лише на винос. У Польщі також запроваджують обмеження.

Реклама

Докладно

Кафе у Львові відкрите, попри карантин вихідного дня, 14 листопада 2020 року

"Карантин вихідного дня": за порушення штрафів не уникнути

Юристи радять підприємцям не піддаватися на маніпуляції місцевої влади, яка не хоче виконувати карантин вихідного дня.  

Енергетичний проєкт Олександра Лукашенка викликає лише страх в екологів та сусідів Білорусі

"Ядерний" Лукашенко шукає покупця для електроенергії (відео)

Білоруська АЕС вже виробляє електроенергію. Але кому її продавати? Уходять навіть старі клієнти. А як щодо України?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  