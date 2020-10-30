Коронавірус: Австрія і Великобританія посилюють обмеження

Для стримування поширення коронавірусу Sars-CoV-2 в Австрії на чотири тижні обмежують суспільне життя. "Якщо ми не діятимемо зараз, потужності відділень інтенсивної терапії у лікарнях будуть перевантажені", - заявив у суботу, 31 жовтня, канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz).

Від 3 листопада до кінця місяця діятимуть обмеження на вихід на вулиці між 20 та 6 годинами. Залишати місце проживання дозволятиметься тільки з вагомих підстав. Закриваються заклади культури та відпочинку. Також оголошено про закриття для відвідувачів ресторанів - їм дозволено працювати тільки на винос. Спортивні змагання проводитимуться без глядачів. Заняття спортом дозволені тільки на свіжому повітрі та за умови відсутності фізичного контакту з іншими.

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До інших розпоряджень дозволена робота магазинів, шкіл, дитячих садків, а також перукарень. Зазначається, що рішення про комендантську годину переглядатиметься парламентом кожні 10 днів.

Нагадаємо, в Австрії, де мешкають 9 мільйонів людей, 30 жовтня зафіксований рекорд добового приросту заражень коронавірусом - 5627, 31 жовтня зареєстровано 5349 нових випадків коронавірусу.

Локдаун в Англії

Про запровадження локдауну в рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції заявили також і у Великобританії. Як повідомив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, нові карантинні обмеження запроваджують на території Англії з 5 листопада, вони триватимуть до 2 грудня, передає агенція новин dpa.

В рамках карантинних обмежень будуть закриті всі магазини, що не продають товари першої необхідності. Також будуть закриті всі місця для відпочинку і розваг. Паби, бари і ресторани працюватимуть лише на винос і доставку. Школи та інші навчальні заклади поки продовжать свою роботу.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон під час оголошення нових карантинних обмежень

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Людям дозволятиметься залишати свої домівки лише за поважних причин, такі як: освіта, робота, заняття спортом, купівля продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Джонсон зазначив, що сподівається на те, що завдяки цим жорстким заходам співвітчизники зможуть провести Різдво у більш спокійній атмосфері. "Різдво цього року буде іншим, можливо, дуже іншим, але я щиро сподіваюся і вірю, що, запровадивши такі жорсткі заходи, ми зможемо дозволити сім'ям по всій країні бути разом", - зазначив прем'єр Великобританії.

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За останніми даними, станом на вечір 31 жовтня, Великобританія подолала позначку 1 мільйон офіційно зареєстрованих випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Між тим у столиці Швеції Стокгольмі через збільшення випадків заражень коронавірусом з 1 до 19 листопада оголошено про закриття міських музеїв та виставкових центрів.

Раніше про запровадження посилених обмежувальних заходів заявили в Німеччині та Франції, в Іспанії оголошено надзвичайний стан.