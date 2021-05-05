 Пандемія COVID-19: Індія почала використовувати ″Спутник V″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2021

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Новини

Пандемія COVID-19: Індія почала використовувати "Спутник V"

На тлі сотень тисяч інфікованих коронавірусом щодня в Індії запровадили вакцинацію населення російською вакциною "Спутник V".

Родичі померлого з коронавірусом оплакують його у крематорії в одному із сіл Індії

Родичі померлого з коронавірусом оплакують його у крематорії в одному із сіл Індії

У п'ятницю, 14 травня, в Індії розпочалася вакцинація від коронавірусу з використанням російського препарату "Спутник V". Про це повідомляє Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ).

Згідно з повідомленням на сайті фонду, перші щеплення препаратом зроблені у місті Хайдарабад після доставки в Індію 1 травня першої партії російської вакцини. У фонді зазначають, що друга партія має прибути в країну вже до кінця цього тижня.

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Перша закордонна вакцина від коронавірусу в Індії

У РФПІ додають, що таким чином "Спутник V" став першим виробленим за кордоном препаратом від COVID-19, що застосовується в Індії. Ця вакцина була схвалена в Індії 12 квітня 2021 року згідно з процедурою прискореної реєстрації.

Індія є провідним виробничим хабом для російського препарату. РФПІ уклав угоди з найбільшими фармацевтичними виробниками країни, серед яких Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. 

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Індія потерпає від COVID-19

Наразі країна переживає найбільшу хвилю епідемії коронавірусу від початку пандемії. Згідно з офіційними даними, в Індії три останні дні поспіль фіксували понад 4000 тисяч померлих з COVID-19 щодоби. При цьому за минулу добу в країні з цією хворобою померли 3890 людей і було зафіксовано понад 326 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Протягом поточного тижня в країні виявили близько 1,7 мільйона нових випадків та зафіксували понад 20 тисяч жертв хвороби.

Загалом в Індії COVID-19 виявили у понад 24 мільйонів осіб, а кількість жертв хвороби перевищила 266 тисяч. При цьому експерти впевнені, що реальна кількість хворих і жертв щонайменше у декілька разів більша за офіційні дані.

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Нагадаємо, наприкінці квітня бразильський регулятор охорони здоров'я відхилив запит низки штатів країни на імпорт "Спутник V". У відомстві пояснили своє рішення відсутністю даних, необхідних для перевірки безпеки та ефективності цієї вакцини. 

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