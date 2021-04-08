У Бразилії заборонили імпорт російської вакцини "Спутник V"

Бразильський регулятор охорони здоров'я в понеділок, 26 квітня, відхилив запит низки штатів країни на імпорт російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V", повідомляє агенція AFP. У відомстві пояснили своє рішення відсутністю даних, необхідних для перевірки безпеки та ефективності цієї вакцини.

"Ми ніколи не дозволимо, щоб мільйони бразильців піддаватися впливу продуктів без належної перевірки якості, безпеки та ефективності", - сказав президент федерального регулятора охорони здоров'я Anvisa Антоніо Барра Торрес.

В Anvisa уточнили, що експерти заявили про "невизначеність" щодо щеплення "Спутником V", який ще не схвалений Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) або Управлінням з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

При цьому відомство не оприлюднило свої висновки та не вказало детальнішу інформацію, якої, як зазначили в Anvisa, бракує.

Натомість прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у вівторок, 27 квітня, заявив у відповідь на рішення бразилького регулятора, що його країна готова надати Бразилії усі необхідні дані, які б підтвердили безпечність вакцини.

Вакцина "Спутник V"

Нагадаємо, у серпні 2020 року Росія зареєструвала "Спутник V" у якості вакцини від коронавірусу ще перед масштабними клінічними випробуваннями, що викликало занепокоєння серед експертів щодо прискореного процесу розробки цієї вакцини.

Утім, пізніше дослідження "Спутника V" були здебільшого позитивними. Зокрема, результати дослідження, опубліковані у медичному журналі Lancet, вказували на безпечність та ефективність цієї вакцини на 90 відсотків.

Однак експерти Anvisa уточнили, що під час дослідження медичного журналу процес перевірки відрізнявся від подібної перевірки контролюючого органу. "Журнал не має однакових цілей - визначити, чи схвалювати використання вакцини", - пояснив один з технічних менеджерів Anvisa Густаво Мендес.

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Раніше у квітні Словацький державний інститут повідомив, що отримана партія російського "Спутника V" відрізняється від тієї, яку аналізують міжнародні вчені та регуляторні органи. Країна попросила Угорщину перевірити цю партію російської вакцини.

У відповідь Росія звинуватила словацький інститут у розповсюдженні "фейкових новин" та закликала Словаччину повернути дози "Спутника V" через "порушення контракту".

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