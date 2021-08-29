 Словаччина припиняє вакцинацію російським ″Спутником V″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2021

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Новини

Словаччина припиняє вакцинацію російським "Спутником V"

Загалом у Словаччині російською вакциною щепилися лише близько 18,5 тисячі людей.

У Словаччині Спутник V не користувався попитом

У Словаччині "Спутник V" не користувався попитом

Словаччина припиняє використання  російської вакцини "Спутник V" для щеплення від коронавірусу. Як повідомило у вівторок, 31 серпня, міністерство охорони здоров'я країни, цього дня останні шестеро людей зробили щеплення другою дозою російської вакцини.

За словами речниці міністерства, загалом у країні "Спутником V" вакцинувалися понад 18,5 тисячі людей, повідомляє інформагенція AFP. Речниця також вказала на низький попит на російський препарат, який поки не допущений для застосування в ЄС.

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У Росії  заявили, що Словаччина використала всю вакцину

Тим часом у Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ) стверджують, що Словаччина використала всю вакцину з партії, поставленої на початку року. "Додаткові поставки в рамках контракту не плануються", - заявила пресслужба РФПІ.

Також у фонді стверджують, що "Спутник V" став частиною політичної боротьби між політичними силами в Словаччині, і що проти російської вакцини нібито була організована інформаційна кампанія.

Раніше представник РФПІ заявив агентству "Інтерфакс", що "Супутник V" пропонували в Словаччині лише у восьми з 156 центрів вакцинації. Російська вакцина використовувалася в цій країні з початку червня. Реєстрація охочих зробити щеплення "Спутником V" завершилася 30 червня. При цьому Словаччина отримала 200 тисяч доз вакцини. У липні міністерство охорони здоров'я в Братиславі повідомило, що 160 тисяч доз препарату повернуті Росії.

Урядова криза в Словаччині через закупівлю "Спутник V"

Ще у березні цього року тодішній прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович без узгодження з коаліційними партнерами уклав договір з Росією про постачання "Спутник V". Тоді через такий крок прем'єр-міністра в країні розгорнулася урядова криза. Внаслідок неї Матович був змушений піти у відставку з посади глави уряду, нині він обіймає пост міністра фінансів.

Колишній глава уряду пояснив провал із вакцинацією населення російським препаратом "тримісячною підлою кампанією" у соціальних мережах. Водночас сам він не поспішав вакцинуватися препаратом "Спутник V". Таке рішення Матович раніше пояснював тим, що як урядовцю йому потрібно багато подорожувати, а російську вакцину визнають не всі країни.

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