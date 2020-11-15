У Молдові парламент відмовляється розпускатися

Більшість у парламенті Молдови заявила про невизнання рішення Конституційного суду (КС) Молдови про розпуск парламенту і висловила недовіру трьом суддям. Про це йдеться в ухваленій у п'ятницю, 23 квітня, декларації парламенту, що ініціювали депутати Партії соціалістів експрезидента Ігоря Додона.

За ухвалення документа проголосувало 54 депутати з 68, присутніх у залі засідань. Водночас депутати пропрезидентської партії "Дія і солідарність" (PAS), а також правої партії "Платформа DA" на знак протесту залишили залу засідань, передає агентство новин "Інтерфакс".

Читайте також: Парламент Молдови визнав російську "мовою міжнаціонального спілкування"

У декларації зазначається, що Молдова "захоплена неконституційними діями трьох суддів Конституційного суду, які порушили присягу" і що дії КСМ мають "тоталітарний" і "недемократичний" характер. Парламентська більшість зажадала міжнародної експертизи рішень КСМ, у тому числі з боку Венеціанської комісії.

"Парламент не допустить узурпацію влади з боку суддів Конституційного суду, дії якого посилили наявну в країні гостру політичну і конституційну кризу. (...) Ми не визнаємо рішення Конституційного суду, висловлюємо вотум недовіри суддям Конституційного суду Домніке Маноле, Любе Шова і Миколі Рошка", - йдеться в документі.

Читайте також: КС Молдови визнав неконституційним закон про статус російської мови

Представляючи проєкт декларації, депутат від Партії соціалістів Василь Боля зазначив, що "декларація має політичний характер і не тягне за собою юридичних наслідків, але парламент буде працювати над цим". Водночас у самому КС Молдови зазначили, що така декларація законодавців шкодить верховенству закону.

Парламентарі відкликали голову КС

Своїм іншим рішенням парламентська більшість у Молдові відкликала голову Конституційного суду Домніке Маноле. Представляючи проєкт резолюції, Василь Боля, котрий є головою комісії з питань права, призначень та імунітету, заявив, що призначення Маноле головою КС 2019 року було проведено з порушенням закону. За відкликання Маноле голосували 53 депутати з 68 присутніх.

Читайте також: Парламент Молдови обмежив повноваження президента

15 квітня Конституційний суд Молдови за запитом президентки Майї Санду ухвалив рішення, згідно з яким є всі підстави для розпуску парламенту. КС постановив, що нездатність парламенту сформувати уряд протягом трьох місяців є підставою для розпуску парламенту. Згідно з рішенням КС, президентка Санду зобов'язана підписати указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів. Сама Санду заявляла, що невдовзі підпише такий указ.

Читайте також: Майя Санду: Цей уряд і парламент повинні піти

Згідно з конституцією Молдови, "судді Конституційного Суду незмінні протягом терміну повноважень, незалежні й підкоряються тільки Конституції", нагадує "Інтерфакс".

Санду скликає засідання Ради безпеки

Тим часом голова адміністрації президента Молдови Андрей Спину повідомив, що Санду скликає через ситуацію навколо КС засідання Вищої ради безпеки. Про це Спину написав у соцмережі Facebook.