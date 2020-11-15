У Молдові парламент відмовляється розпускатися

Ухвалене раніше рішення Конституційного суду Молдови про розпуск парламенту має "тоталітарний" і "недемократичний" характер, наголосили однопартійці експрезидента країни Ігоря Додона.
Більшість у парламенті Молдови заявила про невизнання рішення Конституційного суду (КС) Молдови про розпуск парламенту і висловила недовіру трьом суддям. Про це йдеться в ухваленій у п'ятницю, 23 квітня, декларації парламенту, що ініціювали депутати Партії соціалістів експрезидента Ігоря Додона.
За ухвалення документа проголосувало 54 депутати з 68, присутніх у залі засідань. Водночас депутати пропрезидентської партії "Дія і солідарність" (PAS), а також правої партії "Платформа DA" на знак протесту залишили залу засідань, передає агентство новин "Інтерфакс".
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У декларації зазначається, що Молдова "захоплена неконституційними діями трьох суддів Конституційного суду, які порушили присягу" і що дії КСМ мають "тоталітарний" і "недемократичний" характер. Парламентська більшість зажадала міжнародної експертизи рішень КСМ, у тому числі з боку Венеціанської комісії.
"Парламент не допустить узурпацію влади з боку суддів Конституційного суду, дії якого посилили наявну в країні гостру політичну і конституційну кризу. (...) Ми не визнаємо рішення Конституційного суду, висловлюємо вотум недовіри суддям Конституційного суду Домніке Маноле, Любе Шова і Миколі Рошка", - йдеться в документі.
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Представляючи проєкт декларації, депутат від Партії соціалістів Василь Боля зазначив, що "декларація має політичний характер і не тягне за собою юридичних наслідків, але парламент буде працювати над цим". Водночас у самому КС Молдови зазначили, що така декларація законодавців шкодить верховенству закону.
Своїм іншим рішенням парламентська більшість у Молдові відкликала голову Конституційного суду Домніке Маноле. Представляючи проєкт резолюції, Василь Боля, котрий є головою комісії з питань права, призначень та імунітету, заявив, що призначення Маноле головою КС 2019 року було проведено з порушенням закону. За відкликання Маноле голосували 53 депутати з 68 присутніх.
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15 квітня Конституційний суд Молдови за запитом президентки Майї Санду ухвалив рішення, згідно з яким є всі підстави для розпуску парламенту. КС постановив, що нездатність парламенту сформувати уряд протягом трьох місяців є підставою для розпуску парламенту. Згідно з рішенням КС, президентка Санду зобов'язана підписати указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів. Сама Санду заявляла, що невдовзі підпише такий указ.
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Згідно з конституцією Молдови, "судді Конституційного Суду незмінні протягом терміну повноважень, незалежні й підкоряються тільки Конституції", нагадує "Інтерфакс".
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