У Молдові викрали скандального українського суддю Миколу Чауса

У Кишиневі викрали українського суддю Миколу Чауcа, оголошеного Інтерполом в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві. Про це у суботу, 3 квітня, повідомив його адвокат Юліан Балан, передає видання NewsMaker.

За словами адвоката, група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. "Важливе оголошення для адміністрації президента Молдови, генерального прокурора, служби інформації і безпеки та всіх силових структур: сьогодні, 3 квітня, в центрі Кишинева викрали мого клієнта, українського суддю Миколу Чауса, чиє клопотання про надання політичного притулку розглядає суд", - заявив він. Балан додав, що ця ситуація змушує його "сумніватися в здатності держави захищати".

Інформацію про викрадення Чауса підтвердила поліція Кишинева. "Зараз органи слідства з'ясовують обставини того, що сталося, порушено кримінальну справу", - повідомила прессекретарка поліції Наталя Статі.

Втеча Чауса в Молдову

У 2016 році українські правоохоронці затримали Чауса на хабарі в 150 тисяч доларів за оголошення вироку в інтересах підсудних. Він сховав хабар у скляні банки, які закопав на своєму городі. Верховна Рада дала згоду на арешт судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Проте, скориставшись суддівським імунітетом, він залишив територію України і відлетів приватним літаком до Молдови. Чаус приїхав у Молдову нелегально, а наприкінці 2016 року здався молдовській владі.

Тодішній президент Молдови Ігор Додон відмовив йому в наданні політичного притулку. Чаус оскаржив це рішення в суді. Розгляд тривав понад два роки, тепер Вища судова палата Молдови винесла остаточний вердикт - йому відмовили в політичному притулку в Молдові.

Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.