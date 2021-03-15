Судді Чаусу відмовили в політичному притулку в Молдові - ЗМІ

Скандально відомий український суддя Микола Чаус отримав остаточну відмову в наданні політичного притулку в Молдові. Відповідне рішення ухвалила Колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови, повідомляє у понеділок, 15 березня, "Інтерфакс" з посиланням на місцеві ЗМІ.

У 2016 році українські правоохоронці затримали Чауса на хабарі в 150 тисяч доларів за оголошення вироку в інтересах підсудних. Він сховав хабар у скляні банки, які закопав на своєму городі. Верховна Рада дала згоду на арешт судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Проте, скориставшись суддівським правовим імунітетом, він залишив територію України, полетівши приватним літаком до Молдови. Він приїхав у Молдову нелегально, а наприкінці 2016 року здався молдовській владі.

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Тодішній президент Молдови Ігор Додон відмовив йому в наданні політичного притулку. Чаус оскаржив це рішення в суді. Розгляд тривав понад два роки, тепер Вища судова палата Молдови винесла остаточний вердикт. Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.