 Кулеба пропронує Молдові створити спільну робочу групу через викрадення екссудді Чауса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кулеба пропронує Молдові створити спільну робочу групу через викрадення екссудді Чауса

Дмитро Кулеба запропонував своєму молдовському колезі створити спільну робочу групу щодо викрадення екссудді Миколи Чауса.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував міністру закордонних справ Молдови Ауреліу Чокою створити україно-молдовську робочу групу для з'ясування обставин викрадення в Кишиневі колишнього судді Миколи Чауса і встановлення його нинішнього місцеперебування. Про це повідомила пресслужба МЗС України у середу, 7 квітня, після телефонної розмови між Кулебою і Чокоєм.

"Міністр відзначив, що Україна непричетна до нинішньої ситуації з Миколою Чаусом, а для встановлення усіх її обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу", - йдеться у повідомленні.

За словами Кулеби, українські правоохоронці очікували, що після позитивного для України завершення судового розгляду скарги колишнього судді Миколи Чауса на відмову надати йому притулок, він буде екстрадований в рамках міжнародної правової допомоги на підставі європейських конвенцій та двосторонніх договорів про видачу правопорушників і про взаємну допомогу у кримінальних справах.

"Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови", - заявили в МЗС України.

Крім того, міністри обговорили загострення безпекової ситуації на непідконтрольних Києву територіях на Донбасі та нарощування військ РФ біля кордонів України. В МЗС поінформували, що Ауреліу Чокой запевнив у незмінній підтримці Молдовою суверенітету та територіальної цілісності України.

Викрадення Чауса в Молдові

Раніше, 3 квітня, молдовський політик Ренато Усатий повідомив про викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса. За його словами, операцію із затримання Чауса провели молдовські й українські спецслужби.

Як повідомлялося, президентка Молдови Майя Санду обурилася через викрадення у Кишиневі невідомими колишнього українського судді Миколи Чауса, який переховувався в Молдові після втечі з України. Санду назвала "неприпустимим, щоб у Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами Молдови, чи доведено чи ні вчинення ними незаконних дій". За фактом викрадення Чауса в Кишиневі молдовські правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Микола Чаус - колишній суддя Дніпровського райсуду Києва. 9 серпня 2016 року в Україні його викрили на хабарі у 150 тисяч доларів. За повідомленнями ЗМІ, йшлося про обіцянки "потрібного рішення" у справі про торгівлю наркотиками. За цими даними, отримані гроші суддя закопував на своєму городі в літрових банках.

Заарештувати Чауса відразу не змогли - не було дозволу Верховної Ради. Доки отримували дозвіл, суддя втік із країни. Він прилетів до Кишинева приватним літаком нелегально, а наприкінці 2016 року здався поліції. В Молдові Чаус подав заяву про надання йому політичного притулку. Тодішній президент Ігор Додон відхилив його прохання, після чого адвокати Чауса намагалися оскаржити рішення в судах. Розгляд тривав понад два роки.

В середині березня 2021 року колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати відмовила Чаусу в політичному притулку в Молдові. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. В Україні йому загрожує позбавлення волі до 12 років. 

Дивитись відео 03:25

"Прощавай, корупціє!" - незвичні екскурсії по Києву (26.02.2018)

Також за темою

Moldawien Chisinau | Amtseinführung Maia Sandu

Президентка Молдови доручила з'ясувати обставини зникнення екссудді Чауса 05.04.2021

Президентка Молдови Майя Санду доручила з'ясувати обставини "тривожного зникнення" в Кишиневі колишнього судді Чауса, який переховувався від українського правосуддя.

Außenministerium Kiew

Двоє працівників посольства у Польщі затримані за контрабанду - Кулеба 01.03.2021

Двох українських дипломатів затримали на кордоні при спробі вивезти з України в службовому авто валюту, золото й цигарки. "Випадок для МЗС кричущий", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Europäische Flagge

Україна на Раді ЄС: COVID-19, "антиколомойський" закон і санкції 22.04.2020

Глави МЗС країн ЄС почали повертатися до звичних тем своїх засідань. Центральною темою їхньої відеоконференції 22 квітня стала Україна, зокрема реформи у ній. Подробиці - у репортажі DW.

Реклама

Докладно

Ампула із вакциною проти коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer

Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer: що про неї відомо

Як працює вакцина від COVID-19 BioNTech/Pfizer, наскільки вона ефективна і які у неї побічні ефекти - у матеріалі DW.  

Grüne Verkehrsampel

Податкова амністія: кого стосується та що принесе

Україна стоїть за крок до податкової амністії. Хто зможе нею скористатися і як вона вплине на економіку, з'ясовувала DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  