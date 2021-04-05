Кулеба пропронує Молдові створити спільну робочу групу через викрадення екссудді Чауса

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував міністру закордонних справ Молдови Ауреліу Чокою створити україно-молдовську робочу групу для з'ясування обставин викрадення в Кишиневі колишнього судді Миколи Чауса і встановлення його нинішнього місцеперебування. Про це повідомила пресслужба МЗС України у середу, 7 квітня, після телефонної розмови між Кулебою і Чокоєм.

"Міністр відзначив, що Україна непричетна до нинішньої ситуації з Миколою Чаусом, а для встановлення усіх її обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу", - йдеться у повідомленні.

За словами Кулеби, українські правоохоронці очікували, що після позитивного для України завершення судового розгляду скарги колишнього судді Миколи Чауса на відмову надати йому притулок, він буде екстрадований в рамках міжнародної правової допомоги на підставі європейських конвенцій та двосторонніх договорів про видачу правопорушників і про взаємну допомогу у кримінальних справах.

"Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови", - заявили в МЗС України.

Крім того, міністри обговорили загострення безпекової ситуації на непідконтрольних Києву територіях на Донбасі та нарощування військ РФ біля кордонів України. В МЗС поінформували, що Ауреліу Чокой запевнив у незмінній підтримці Молдовою суверенітету та територіальної цілісності України.

Викрадення Чауса в Молдові

Раніше, 3 квітня, молдовський політик Ренато Усатий повідомив про викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса. За його словами, операцію із затримання Чауса провели молдовські й українські спецслужби.

Як повідомлялося, президентка Молдови Майя Санду обурилася через викрадення у Кишиневі невідомими колишнього українського судді Миколи Чауса, який переховувався в Молдові після втечі з України. Санду назвала "неприпустимим, щоб у Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами Молдови, чи доведено чи ні вчинення ними незаконних дій". За фактом викрадення Чауса в Кишиневі молдовські правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Микола Чаус - колишній суддя Дніпровського райсуду Києва. 9 серпня 2016 року в Україні його викрили на хабарі у 150 тисяч доларів. За повідомленнями ЗМІ, йшлося про обіцянки "потрібного рішення" у справі про торгівлю наркотиками. За цими даними, отримані гроші суддя закопував на своєму городі в літрових банках.

Заарештувати Чауса відразу не змогли - не було дозволу Верховної Ради. Доки отримували дозвіл, суддя втік із країни. Він прилетів до Кишинева приватним літаком нелегально, а наприкінці 2016 року здався поліції. В Молдові Чаус подав заяву про надання йому політичного притулку. Тодішній президент Ігор Додон відхилив його прохання, після чого адвокати Чауса намагалися оскаржити рішення в судах. Розгляд тривав понад два роки.

В середині березня 2021 року колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати відмовила Чаусу в політичному притулку в Молдові. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. В Україні йому загрожує позбавлення волі до 12 років.