Cтратегічне партнерство між Києвом і Кишиневом: про що домовилися Зеленський і Санду

Виведення відносин між Україною та Молдовою на рівень стратегічного партнерства, розробка стратегії спільних економічних та політичних проєктів, спільні зусилля з набуття членства в Євросоюзі та співпраця з Брюсселем в межах "Східного партнерства", безпека на спільному кордоні і лібералізація міжнародних перевезень - такими, серед іншого, були головні теми зустрічі президентки Молдови Майї Санду під час її візиту до Києва з українським колегою Володимиром Зеленським у вівторок, 12 січня. Глави держав обопільно запевнили у незмінній підтримці державного суверенітету та територіальної цілісності України і Молдови.

Амбітні плани

Україна і Молдова домовилися створити Президентську раду для вирішення питань двосторонніх відносин, заявив Володимир Зеленський після підписання низки спільних документів. Він подякував Санду за те, що вона "не боїться визнавати Крим українським" і заявив про незмінність позиції України стосовно Придністровського врегулювання. "Ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова у межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначив Зеленський.

У тексті спільної заяви двох президентів згадується прагнення до зміцнення взаємодії з країнами-партнерами у Південно-Східній Європі та на Чорному морі. "Ми підтверджуємо свою зацікавленість стати частиною ініціативи "Тримор'я", - сказано в документі. І Зеленський, і Санду заявили про прагнення прискорити інтеграцію в ЄС своїх держав. А Зеленський зазначив, що для України і Молдови, як і для інших країн ініціативи ЄС "Східне партнерство", важливо отримати за сприяння з Брюсселя антикоронавірусні вакцини.

Лідери Молдови і України домовилися побудувати автомагістраль, яка зв'яже дві столиці

Сторони мають намір побудувати сучасну автомагістраль і міст через Дністер із тим, аби скоротити тривалість поїздок між столицями двох держав до 5 годин. Серед інших важливих домовленостей - плани збільшити обсяги зберігання природного газу Молдови в українських підземних газосховищах, проєкт транзиту європейського газу через Молдову до України та відновлення електропостачання до Молдови і транзиту електроенергії з України до Румунії через Молдову.

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Більше, ніж візит ввічливості

Політичний експерт Володимир Фесенко вважає візит Майї Санду до України знаковим для обох країн і "початком нового етапу двосторонньої співпраці і спільних європейських прагнень" Києва і Кишинева. "В регіональному вимірі це може означати нові зусилля з вирішення придністровської проблеми, а також залучення Молдови до Кримської платформи (ініційованого Україною міжнародного форуму "з реагування на окупацію Криму та посилення міжнародного тиску на Росію", - Ред.)", - сказав Фесенко.

На думку експерта, обох президентів поєднує молодий вік і спільність світоглядів, а також добрі особисті політичні стосунки і співпраця під час перебування Санду на посаді прем'єр-міністерки Молдови. "Те, що Санду свій перший закордонний візит здійснила саме в Україну, свідчить, що Київ є для неї ключовим партнером", - зазначив політолог.

Своєю чергою, член політради "Опозиційної платформи "За життя" Михайло Наконечний дав зрозуміти, що оприлюдненим під час візиту Санду планам бракує конкретики. "Зокрема, ми почули від Зеленського про вакцину, і мені здається, що це Молдова має до нас приїздити за вакциною, а не ми мали би отримувати від них вакцину, яку вони насправді не виробляють", - сказав Наконечний.

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Заплутана політична гра у Кишиневі

Київський аналітик Віктор Каспрук також висловив свій скепсис щодо можливості прориву у відносинах Києва з Кишиневом. Експерт вважає, що про це можна буде говорити лише тоді, коли нинішня президентка Молдови протримається на своїй посаді хоча би рік і здолає опір парламенту, який у тій державі "є радше прододонівський" (прихильний до колишнього президента Ігоря Додона - Ред.). Але і тоді Санду в парламентській республіці Молдова все одно буде менш впливовою, ніж Зеленський в Україні, де він має "свою більшість у Верховній Раді та вплив на формування уряду".

Реалізація домовленості зі зберігання молдовського газу в українських підземних газосховищах, на думку Каспрука може бути доречною. "Це не принесе великих обсягів і економічних вигод, але стане позитивним політичним кроком і дозволить дещо компенсувати зменшення останнім часом обсягів транзиту російського газу через Україну і наповнення наших газосховищ", - сказав експерт.

Транзит електроенергії до Румунії через Молдову, на його думку, також дозволить компенсувати прогнозоване скорочення споживання струму всередині України через зростання внутрішніх тарифів на електроенергію. "Це вихід для зайвої електроенергії в Європу і пряма вигода для олігархів, які є власниками українських енергокомпаній. Навряд чи цю вигоду відчують на собі і пересічні українці", - прогнозує Каспрук.