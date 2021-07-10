 Коментар: Перемога партії Санду як історичний шанс для Молдови | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.07.2021

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Європа

Коментар: Перемога партії Санду як історичний шанс для Молдови

Вперше в історії Молдови у парламенті країни абсолютну більшість матиме проєвропейська партія з курсом на реформи. Це - добра новина для Європи, вважає Александра Шерле.

Голосування під час праламентських виборів на дільниці в Кишиневі

Голосування під час праламентських виборів на дільниці в Кишиневі

Цими днями футбольні фанати з усього світу пов'язують Лондон із фіналом Чемпіонату Європи з футболу. Багато моїх знайомих та друзів з Німеччини, коли згадують про Лондон, думають про шкільні подорожі усім класом, семестр навчання чи практику за кордоном та незабутні концерти. Для 39-річного молдаванина Іона Лондон - це багато років важкої праці на будівництві у сотнях кілометрів від тих, кого він любить. Майже половина з близько чотирьох мільйонів молдаван працюють за кордоном, адже у колишній радянській республіці, яка задихається від бідності та корупції, вони не змогли б звести кінці з кінцями.

Однак зараз вони показали, що втомилися від такої несправедливості: проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), виборча кампанія якої концентрувалася на питаннях боротьби з корупцією та бідністю, матиме із понад 50 відсотками голосів виборців, отриманих на виборах, абсолютну більшість у парламенті в Кишиневі. Це справжній ляпас блоку "Комуністів і соціалістів" проросійського експрезидента Ігоря Додона та Володимира Вороніна, який отримав менше 30 відсотків підтримки. Жахливі історії про злу Європу та загрозу дестабілізації країни в разі перемоги проєвропейських сил переконують виборців все менше й менше.

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Попутний вітер для Майї Санду

Лише в декількох кілометрах від східного кордону ЄС, між Румунією та Республікою Молдова розташований сепаратистський регіон Придністров'я, який на початку 1990-их років відколовся за допомогою Росії. Там досі розміщені російські військові. Але цей заморожений конфлікт - далеко не єдина війна, яка затьмарює молдавську політику. Лише через декілька годин після інавгурації молодої проєвропейської президентки Майї Санду 24 грудня 2020 року у відставку пішов уряд країни, в якому тоді переважали соціалісти. Це відбулося посеред пандемії COVID-19, від якої занедбана система охорони здоров'я Молдови постраждала особливо сильно, зокрема й через масову еміграцію медичного персоналу.

Дана Александра Шерле, голова румунської редакції DW

Дана Александра Шерле, голова румунської редакції DW

Боротьба Санду проти корупційного болота та олігархічних груп нагадувала у перші місяці її президентства боротьбу героїв-одинаків з фільмів та романів. Адже в парламенті у Кишиневі соціалісти з партії експрезидента Додона, якого Санду перемогла на виборах у 2020 році, й надалі мали більшість місць. Завдяки новій більшості партії PAS (яку Санду очолювала до свого президентства) глава Молдови отримала попутний вітер та підтримку для ґрунтовних реформ, яких терміново потребує країна. Це найбільший шанс для справжнього перезавантаження з тих пір, як колишня радянська республіка 30 років тому оголосила про свою незалежність.

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Добра новина та зобов'язання для ЄС

Перемога PAS є доброю новиною для Молдови та для Європейського Союзу, з яким країна у 2014 році підписала угоду про асоціацію. Попри усі кризи ЄС не втратив остаточно своєї привабливості, особливо на кордонах Європи. Тим більшою є відповідальність ЄС, аби не розчарувати цих людей та підтримати Молдову на її європейському курсі - зокрема за допомогою інвестицій, що мають допомогти у боротьбі з бідністю.

Найбільш відчутним є проєвропейський результат у середовищі молдавської діаспори. Більше 210 тисяч молдаван проголосували на 150 виборчих дільницях за кордоном. Багато з них витратили для цього безліч часу на дорогу та стояння в чергах. І більш ніж 86 відсотків громадян Молдови за її межами при цьому підтримали PAS, в той час як блок "Комуністів і соціалістів" не отримав у діаспори й трьох відсотків підтримки.

Іон не мусив цього разу відстояти у черзі під молдавським посольством, а зміг проголосувати вдома - він зараз саме перебуває на батьківщині. Незадовго до виборів у інтерв'ю DW він розповів про своє велике бажання, мати змогу залишитися вдома надовго. Багато західних європейців забувають, що це велика привілегія - просто мати змогу жити на батьківщині, маючи там перспективу. Давайте побажаємо молдаванам, аби гідне життя у їхній країні в майбутньому також перетворилося б у норму.

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    Самотні діти Молдови

    "Країна без батьків"

    Ольга, Сабрина і Кароліна три роки жили самі. Тим часом їхня мати працювала доглядальницею за старими в Італії. Спати жінці доводилося у коридорі на розкладачці. У фотоальбомі "Країна без батьків" фотограф Андреа Діфенбах розповідає про дітей і батьків з Молдови, які живуть у розлуці.

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    Самотні діти Молдови

    12-річна господиня

    Найстарша донька Ольга "перебрала на себе роль матері, робила сир, випікала хліб і дбала про те, аби молодші сестри навчалися у школі", - пригадує Андреа Діфенбах. Вимушена самостійність цих дітей дуже схвилювала фотографку з німецького Вісбадена.

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    Самотні діти Молдови

    "Мамо, не забувай про нас!"

    Так каже Кароліна, маленька сестричка Ольги, майже щоразу, коли телефоном спілкується з мамою. "На перший погляд, діти добре справляються із ситуацією", - каже Діфенбах. "Але такі сім’ї, як ця, насправді розірвані. Наслідки цього, імовірно, буде відчутно років за 20, коли діти будуть дорослими".

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    Самотні діти Молдови

    Допомога бабусі

    Батьки Каталіни також працюють закордоном. Але їй пощастило: бабуся переїхала до неї із сусіднього села. У Молдові розірвані чимало сімей. За даними Світового банку, майже чверть населення країни працює за кордоном. Чимало заробітчан працюють нелегально.

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    Самотні діти Молдови

    Знак любові з чужини

    Батьки регулярно надсилають передачі дітям. Чого тільки у них не буває – і попкорн, і просте яблуко з італійського супермаркету. "Вони, певно, хоч і не такі смачні як свіжі молдавські яблука, але ж нерідко такі посилки – єдина можливість батьків засвідчити свою любов", - зауважує фотографка з Німеччини.

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    Самотні діти Молдови

    Багаторічна розлука

    Людмила, яка прибирає у будинках шести італійських господарів, довгих сім років не бачилася зі своїм сином Славеком. Через свій нелегальний статус багато батьків не можуть відвідувати своїх дітей. Адже на кордоні їх спитали би про документи. Сьогодні у Людмили вже є дозвіл на перебування в Італії і вона змогла забрати сина до себе.

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    Самотні діти Молдови

    Тяжка праця за кордоном

    Аби прогодувати дітей у Молові, Олена і Ваня збирають кавуни в Італії. Вони дзвонять дітям щодня. Коли йде дощ, роботи в них нема – так само як і заробітку. Поневіряння батьків Андреа Діфенбах також не залишила поза увагою.

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    Самотні діти Молдови

    Співчуття не зайве

    "Мені хотілося би, аби люди у Західній Європі через мої світлини замислилися над тим, чи не залишилися часом у їхньої прибиральниці вдома діти, яким життям вона взагалі живе", - каже Діфенбах. "Батьківська любов має бути зрозуміла кожному", - додає вона.

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    Самотні діти Молдови

    Діти – лише на фото

    Батькам, долю яких зобразила Андреа Діфенбах, не залишалося нічого іншого, окрім як бачити своїх дітей лише на фотографіях. Їхати на заробітки змушує нужденність. "Вони не знали, як купити дітям шкільне приладдя на наступний навчальний рік", - ділиться враженнями фотографка. Як і Україна, Молдова - одна з найбідніших країн Європи. Середня зарплатня тут не перевищує 200 євро.

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    Самотні діти Молдови

    "Без штучного пафосу"

    За проект "країна без батьків" Андреа Діфенбах була відзначена у Німеччині премією журналістської мережі n-ost, яка спеціалізується на висвітленні подій у Східній Європі. "Це фотографії, які показують наслідки поглиблення прірви у рівні життя між регіонами Європи. Зроблено це без штучного пафосу і саме тому – дуже переконливо", - каже член журі Ларс Бауерншмітт.

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    Самотні діти Молдови

    Зрозуміти життя співвітчизників

    Андреа Діфенбах представила свій фотоальбом і в Молдові. "Чимало людей там здивувалися, наскільки важко насправді живеться їхнім родичам за кордоном. Адже про життя "заробітчан" вони знали лише те, що розповідали їм посилки з продуктами та одягом", - каже фотографка. Німці нині мають нагоду побачити її роботи у міському музеї Вісбадена.

    Автор: Александра Шерле, Євген Тейзе


Аудіо й відео до теми

Президентка Молдови Майя Санду про Зеленського, Придністров'я і російський газ (04.01.2021)  

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Партія президентки Майї Санду "Дія і солідарність" набирає, за попередніми оцінками, 46 відсотків голосів. За проросійський блок комуністів і соціалістів проголосували 33 відсотки виборців, кажуть у Кишиневі.

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