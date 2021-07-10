Коментар: Перемога партії Санду як історичний шанс для Молдови

Цими днями футбольні фанати з усього світу пов'язують Лондон із фіналом Чемпіонату Європи з футболу. Багато моїх знайомих та друзів з Німеччини, коли згадують про Лондон, думають про шкільні подорожі усім класом, семестр навчання чи практику за кордоном та незабутні концерти. Для 39-річного молдаванина Іона Лондон - це багато років важкої праці на будівництві у сотнях кілометрів від тих, кого він любить. Майже половина з близько чотирьох мільйонів молдаван працюють за кордоном, адже у колишній радянській республіці, яка задихається від бідності та корупції, вони не змогли б звести кінці з кінцями.

Однак зараз вони показали, що втомилися від такої несправедливості: проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), виборча кампанія якої концентрувалася на питаннях боротьби з корупцією та бідністю, матиме із понад 50 відсотками голосів виборців, отриманих на виборах, абсолютну більшість у парламенті в Кишиневі. Це справжній ляпас блоку "Комуністів і соціалістів" проросійського експрезидента Ігоря Додона та Володимира Вороніна, який отримав менше 30 відсотків підтримки. Жахливі історії про злу Європу та загрозу дестабілізації країни в разі перемоги проєвропейських сил переконують виборців все менше й менше.

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Попутний вітер для Майї Санду

Лише в декількох кілометрах від східного кордону ЄС, між Румунією та Республікою Молдова розташований сепаратистський регіон Придністров'я, який на початку 1990-их років відколовся за допомогою Росії. Там досі розміщені російські військові. Але цей заморожений конфлікт - далеко не єдина війна, яка затьмарює молдавську політику. Лише через декілька годин після інавгурації молодої проєвропейської президентки Майї Санду 24 грудня 2020 року у відставку пішов уряд країни, в якому тоді переважали соціалісти. Це відбулося посеред пандемії COVID-19, від якої занедбана система охорони здоров'я Молдови постраждала особливо сильно, зокрема й через масову еміграцію медичного персоналу.

Дана Александра Шерле, голова румунської редакції DW

Боротьба Санду проти корупційного болота та олігархічних груп нагадувала у перші місяці її президентства боротьбу героїв-одинаків з фільмів та романів. Адже в парламенті у Кишиневі соціалісти з партії експрезидента Додона, якого Санду перемогла на виборах у 2020 році, й надалі мали більшість місць. Завдяки новій більшості партії PAS (яку Санду очолювала до свого президентства) глава Молдови отримала попутний вітер та підтримку для ґрунтовних реформ, яких терміново потребує країна. Це найбільший шанс для справжнього перезавантаження з тих пір, як колишня радянська республіка 30 років тому оголосила про свою незалежність.

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Добра новина та зобов'язання для ЄС

Перемога PAS є доброю новиною для Молдови та для Європейського Союзу, з яким країна у 2014 році підписала угоду про асоціацію. Попри усі кризи ЄС не втратив остаточно своєї привабливості, особливо на кордонах Європи. Тим більшою є відповідальність ЄС, аби не розчарувати цих людей та підтримати Молдову на її європейському курсі - зокрема за допомогою інвестицій, що мають допомогти у боротьбі з бідністю.

Найбільш відчутним є проєвропейський результат у середовищі молдавської діаспори. Більше 210 тисяч молдаван проголосували на 150 виборчих дільницях за кордоном. Багато з них витратили для цього безліч часу на дорогу та стояння в чергах. І більш ніж 86 відсотків громадян Молдови за її межами при цьому підтримали PAS, в той час як блок "Комуністів і соціалістів" не отримав у діаспори й трьох відсотків підтримки.

Іон не мусив цього разу відстояти у черзі під молдавським посольством, а зміг проголосувати вдома - він зараз саме перебуває на батьківщині. Незадовго до виборів у інтерв'ю DW він розповів про своє велике бажання, мати змогу залишитися вдома надовго. Багато західних європейців забувають, що це велика привілегія - просто мати змогу жити на батьківщині, маючи там перспективу. Давайте побажаємо молдаванам, аби гідне життя у їхній країні в майбутньому також перетворилося б у норму.