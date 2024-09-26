Німці вимагають запровадити для літніх людей тест на водіння

Водії віком старше 75 років нерідко стають винуватцями аварій на дорогах. Більшість жителів Німеччини виступають за обов'язкові тести для них і навіть більш радикальні заходи.

Згідно з даними репрезентативного опитування, проведеного на замовлення Організації технічного нагляду (TÜV), більшість жителів Німеччини виступають за запровадження обов'язкових тестів для літніх водіїв. 85 відсотків учасників дослідження вважають, що водії у віці 75 років і старше мають здійснювати контрольну поїздку разом з експертом, який за її підсумками давав би водієві фідбек.

90 відсотків респондентів зізналися, що готові самі в певний момент добровільно відмовитися від водійського посвідчення. Більшість із них збираються зробити це тоді, коли їхній стан здоров'я викликатиме обмеження.

З вини водіїв за 75 відбувається багато ДТП

У зв'язку з демографічними змінами в німецькому суспільстві, де довгожителів стає дедалі більше, кількість літніх людей за кермом на німецьких дорогах зростає, наголошує керівник TÜV Йоахім Бюлер (Joachim Bühler).

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У міру старіння, однак, підвищується ризик нещасних випадків на дорогах, зокрема, через погіршення зору, ослаблення уваги та більш сповільнену реакцію. І якщо водії у віці 75 років потрапляють в аварію, то, за даними TÜV, у трьох із чотирьох випадків вони є головними винуватцями ДТП.

Зараз у Німеччині право на водіння авто не має терміну дії Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

76 відсотків учасників опитування, яке було проведене серед 1207 осіб, виступають навіть за більш радикальні заходи: вони переконані, що пенсіонери мають проходити обов'язкову перевірку їхніх навичок водіння. На думку більшості німців, якщо людина більше не в змозі впевнено керувати транспортним засобом, то її мають позбавляти водійських прав.

Експерти з водіння - проти обов'язкового іспиту для літніх людей

При цьому 88 відсотків респондентів самі хотіли б ухвалювати рішення щодо власної мобільності якомога довше. Майже три чверті німців не уявляють можливою свою участь у суспільному житті без автомобіля. У Німеччині право на керування легковим автомобілем або мотоциклом не має терміну дії - виняток становлять водії вантажівок. Також не існує правил, що зобов'язують літніх людей проходити медогляд або відмовлятися від водійських прав після досягнення певного віку. На думку глави TÜV, важливо знайти можливість поєднувати високий рівень безпеки дорожнього руху з бажанням брати участь у ньому якомога довше.

Йоахім Бюлер виступає за обов'язкові поїздки літніх водіїв у супроводі експертів. Так водії зможуть отримати оцінку їхніх сильних і слабких сторін у водінні, пропозиції щодо поліпшення поведінки за кермом, щоб уникнути ДТП, та інформацію про зміни в правилах дорожнього руху. У запровадженні обов'язкового іспиту з водіння в літньому віці TÜV не бачить необхідності.

Єврокомісія запропонувала цього року в рамках реформи, щоб водії в літньому віці оновлювали свої права і проходили медичне обстеження. Європарламент цієї ініціативи, однак, не підтримав. Країни-члени ЄС і надалі можуть самостійно вирішувати, чи потрібно літнім водіям проходити обов'язковий медогляд.