Народилася за кайзера: 113-річна німкеня не думає про смерть
Олена Дожина
12 хв. тому
Шарлотте Кречманн пережила дві війни. Сьогодні замість того, щоби думати про смерть, вона із задоволенням спілкується з підписниками у соцмережі Instagram.
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У 2000 році на Землі жила 151 тисяча людей старше 100 років - такі дані ООН. Світовий рекорд довголіття за всю історію спостережень належить француженці Жанні Кальман - їй було 122,5 роки. У першій двадцятці найстаріших людей, що живуть сьогодні на Землі, - 18 жінок і 2 чоловіків, усім їм від 113 до 116 років. Якщо говорити про країни, то більшість із них - семеро - живуть у Японії, шестеро - у США, двоє - у Бразилії. І по одному - у Великоританії, Венесуелі, Іспанії, Колумбії та Німеччині. На даний момент найстаршою у світі з нині здорових людей вважають Марію Браньяс Мореру - іспанці, яка народилася в США, виповнилося 116 років.
Найстаршою жителькою Німеччини є сьогодні Шарлотте Кречманн (Charlotte Kretschmann) - їй 113 років. Вона ставиться до свого віку по-філософськи: "Я не вибирала цього для себе. Від мене нічого не залежить. Кожна людина має шанс пережити наступний день, і їй не потрібно нічого для цього робити". Водночас жінка пишається тим, що зберегла хорошу для своїх років фізичну форму і пам'ять: "Я не прикута до ліжка... І з моєю головою все в повному порядку - на 150 відсотків", - з усмішкою розповіла вона в інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel.
113-річна Шарлотте Кречманн останні кілька років живе в будинку для людей похилого віку містечка Кірхгайм-унтер-Тек у землі Баден-Вюртемберг на півдні країни. Жінка поховала чоловіка та дочку, через що особливо страждає. "Господь бог зробив це погано. Наприкінці життя людині має бути взагалі добре, але стає все гірше і гірше", - нарікає Шарлотте. Іноді їй сняться її рідні, і тоді вона прокидається у сльозах та смутку.
Кілька років жінка самостійно справлялася з домашнім побутом, але після крововиливу в мозок вирішила переїхати до будинку для людей похилого віку, де за необхідності їй можуть надати професійну підтримку та медичну допомогу.
"Мені потрібно, щоб усе довкола було красиво і трошки строкато", - ділиться своїми уподобаннями Шарлотте. Після дня народження у грудні її кімнату довго прикрашали три повітряні кульки з цифрами 1,1, 3. І завжди - фотографії онуків. На стінах висять кілька календарів - один із рецептами, інший з ідилічними видами гірських масивів Доломітових Альп. Літня жінка дуже любить їх розглядати знову і знову. Однак за своє життя Шарлотте Кречманн пережила набагато більше, ніж може вмістити в себе календар або фотоальбом.
"Нещодавно один історик попросив мене розповісти про життя. А хто може більше мене розповісти з власного досвіду?.." Народилася 3 грудня 1909 року в Бреслау (нині Вроцлав. - Ред.), що входив тоді до складу Німецької імперії, Шарлотте Кречманн пережила дві світові війни та економічні кризи, з прикрістю сприйняла розділ Німеччини, а потім спостерігала її возз'єднання, бачила, як приходять і йдуть нові гроші. "Я пережила всіх: і королеву Єлизавету ІІ, і Папу Бенедикта XVI"... І навіть коронавірус не перевернув її життя з ніг на голову. Минулого літа Шарлотте захворіла і перебувала в карантині: "Я просто нікого не бачила, нікого не чула і ні з ким не розмовляла. Сиділа біля вікна 14 днів і спостерігала за кожним листячком. Я не хочу проходити через це знову".
"Часто мені не дають мої 113 років. Мій стоматолог не вірить своїм очам, каже, що я - диво", - каже Шарлотте. Як їй вдалося зберегти бадьорість? "Завдяки спорту та фізичному навантаженню навіть узимку. Ну і, звичайно, завдяки моєму щасливому дитинству", - ділиться довгожителька. Вона згадує, що в неї було все, що вона хотіла, її батьки давали їй все, що потрібно: мама шила їй гарні сукні за останньою модою, вона мала чудове харчування та догляд, з нею займалися турботливі вихователі.
Сьогодні 113-річна жінка вважає особливо важливим стежити за своїм зовнішнім виглядом. Раз на два тижні, за її словами, вона ходить до перукаря та робить манікюр. "Я фарбую нігті червоним лаком і обожнюю носити модні блузки", - зізнається вона. На даний момент німецьку довгожительку турбує лише інвалідний візок, в якому їй доводиться пересуватися після того, як вона впала та пошкодила коліна. Але вона має на меті знову почати ходити за допомогою опор-ходунків, і тому регулярно тренується з фізіотерапевтом.
"Ви бачили б мене в молодості, як я бігала і плавала", - пишається Шарлотте. Займаючись легкою атлетикою, вона познайомилася зі своїм чоловіком Вернером, він був одним із найкращих спортсменів-бігунів. Це було кохання з першого погляду. Вони часто танцювали разом. У них народилася дочка. Але Друга світова війна розбила їхнє щастя, їм довелося розділитися. Вернер був призваний до вермахту - спочатку у Францію, а потім перекинутий на Східний фронт. Чоловік потрапив до радянського полону. Шарлотте з маленькою дочкою втекла на Захід. Вона згадує, що їх перевозили у відкритих товарних вагонах, як тяжко та страшно їй було. "Мій чоловік воював у Росії. Нам дуже пощастило, що після його повернення з полону ми змогли знайти одне одного через Червоний хрест і розпочати нове життя у Штутгарті", - пригадує жінка.
Щовечора в будинку для людей похилого віку Шарлотте дивиться телевізор: "Я в курсі всього, що відбувається". Вона стурбована війною, яку розв'язала Росія в Україні. "Я не хочу Третьої світової. До цього майже дійшло. Добре, що всі об'єдналися проти Путіна. Він не повинен думати, що може робити все, що йому заманеться", - резюмує найстаріша жителька Німеччини.
В даний час будні Шарлотте Кречманн складаються, як правило, із занять із фізіотерапевтом та зустрічей із родичами та онуками. Взяти участь у своєму житті вона запрошує і решту світу - завдяки соцмережі Instagram. Наразі вона має майже 9 тисяч зацікавлених і регулярно ділиться з ними знімками зі свого життя, чи то походу по магазинах, чи святкування Різдва, чи просто з прогулянки. "Навіть моя племінниця в Америці може мене бачити", - радіє вона. Їй допомагає її 45-річний онук Петер Баур (Peter Baur). Він каже, що його бабуся ментально набагато молодша за той вік, що записаний в паспорті. Сама Шарлотте Кречманн не думає про смерть: "Це ні до чого - зрештою, це просто станеться, і від мене нічого не залежить. Але я ще маю час".
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