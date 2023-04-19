Народилася за кайзера: 113-річна німкеня не думає про смерть

У 2000 році на Землі жила 151 тисяча людей старше 100 років - такі дані ООН. Світовий рекорд довголіття за всю історію спостережень належить француженці Жанні Кальман - їй було 122,5 роки. У першій двадцятці найстаріших людей, що живуть сьогодні на Землі, - 18 жінок і 2 чоловіків, усім їм від 113 до 116 років. Якщо говорити про країни, то більшість із них - семеро - живуть у Японії, шестеро - у США, двоє - у Бразилії. І по одному - у Великоританії, Венесуелі, Іспанії, Колумбії та Німеччині. На даний момент найстаршою у світі з нині здорових людей вважають Марію Браньяс Мореру - іспанці, яка народилася в США, виповнилося 116 років.

Найстаршою жителькою Німеччини є сьогодні Шарлотте Кречманн (Charlotte Kretschmann) - їй 113 років. Вона ставиться до свого віку по-філософськи: "Я не вибирала цього для себе. Від мене нічого не залежить. Кожна людина має шанс пережити наступний день, і їй не потрібно нічого для цього робити". Водночас жінка пишається тим, що зберегла хорошу для своїх років фізичну форму і пам'ять: "Я не прикута до ліжка... І з моєю головою все в повному порядку - на 150 відсотків", - з усмішкою розповіла вона в інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel.

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Чого в житті більше - смутку чи радості?

113-річна Шарлотте Кречманн останні кілька років живе в будинку для людей похилого віку містечка Кірхгайм-унтер-Тек у землі Баден-Вюртемберг на півдні країни. Жінка поховала чоловіка та дочку, через що особливо страждає. "Господь бог зробив це погано. Наприкінці життя людині має бути взагалі добре, але стає все гірше і гірше", - нарікає Шарлотте. Іноді їй сняться її рідні, і тоді вона прокидається у сльозах та смутку.

Кілька років жінка самостійно справлялася з домашнім побутом, але після крововиливу в мозок вирішила переїхати до будинку для людей похилого віку, де за необхідності їй можуть надати професійну підтримку та медичну допомогу.

Шарлотте Кречманн дуже любить розглядати фотографії та настінні календарі на різну тематику Фото: Julian Rettig/dpa/picture alliance

"Мені потрібно, щоб усе довкола було красиво і трошки строкато", - ділиться своїми уподобаннями Шарлотте. Після дня народження у грудні її кімнату довго прикрашали три повітряні кульки з цифрами 1,1, 3. І завжди - фотографії онуків. На стінах висять кілька календарів - один із рецептами, інший з ідилічними видами гірських масивів Доломітових Альп. Літня жінка дуже любить їх розглядати знову і знову. Однак за своє життя Шарлотте Кречманн пережила набагато більше, ніж може вмістити в себе календар або фотоальбом.

"Нещодавно один історик попросив мене розповісти про життя. А хто може більше мене розповісти з власного досвіду?.." Народилася 3 грудня 1909 року в Бреслау (нині Вроцлав. - Ред.), що входив тоді до складу Німецької імперії, Шарлотте Кречманн пережила дві світові війни та економічні кризи, з прикрістю сприйняла розділ Німеччини, а потім спостерігала її возз'єднання, бачила, як приходять і йдуть нові гроші. "Я пережила всіх: і королеву Єлизавету ІІ, і Папу Бенедикта XVI"... І навіть коронавірус не перевернув її життя з ніг на голову. Минулого літа Шарлотте захворіла і перебувала в карантині: "Я просто нікого не бачила, нікого не чула і ні з ким не розмовляла. Сиділа біля вікна 14 днів і спостерігала за кожним листячком. Я не хочу проходити через це знову".

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У чому секрет довголіття?

"Часто мені не дають мої 113 років. Мій стоматолог не вірить своїм очам, каже, що я - диво", - каже Шарлотте. Як їй вдалося зберегти бадьорість? "Завдяки спорту та фізичному навантаженню навіть узимку. Ну і, звичайно, завдяки моєму щасливому дитинству", - ділиться довгожителька. Вона згадує, що в неї було все, що вона хотіла, її батьки давали їй все, що потрібно: мама шила їй гарні сукні за останньою модою, вона мала чудове харчування та догляд, з нею займалися турботливі вихователі.

Онук Шарлотте Кречманн допомагає їй вести акаунт в Instagram Фото: Julian Rettig/dpa/picture alliance

Сьогодні 113-річна жінка вважає особливо важливим стежити за своїм зовнішнім виглядом. Раз на два тижні, за її словами, вона ходить до перукаря та робить манікюр. "Я фарбую нігті червоним лаком і обожнюю носити модні блузки", - зізнається вона. На даний момент німецьку довгожительку турбує лише інвалідний візок, в якому їй доводиться пересуватися після того, як вона впала та пошкодила коліна. Але вона має на меті знову почати ходити за допомогою опор-ходунків, і тому регулярно тренується з фізіотерапевтом.

"Ви бачили б мене в молодості, як я бігала і плавала", - пишається Шарлотте. Займаючись легкою атлетикою, вона познайомилася зі своїм чоловіком Вернером, він був одним із найкращих спортсменів-бігунів. Це було кохання з першого погляду. Вони часто танцювали разом. У них народилася дочка. Але Друга світова війна розбила їхнє щастя, їм довелося розділитися. Вернер був призваний до вермахту - спочатку у Францію, а потім перекинутий на Східний фронт. Чоловік потрапив до радянського полону. Шарлотте з маленькою дочкою втекла на Захід. Вона згадує, що їх перевозили у відкритих товарних вагонах, як тяжко та страшно їй було. "Мій чоловік воював у Росії. Нам дуже пощастило, що після його повернення з полону ми змогли знайти одне одного через Червоний хрест і розпочати нове життя у Штутгарті", - пригадує жінка.

Щовечора в будинку для людей похилого віку Шарлотте дивиться телевізор: "Я в курсі всього, що відбувається". Вона стурбована війною, яку розв'язала Росія в Україні. "Я не хочу Третьої світової. До цього майже дійшло. Добре, що всі об'єдналися проти Путіна. Він не повинен думати, що може робити все, що йому заманеться", - резюмує найстаріша жителька Німеччини.

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113-річна довгожителька активна у Instagram

В даний час будні Шарлотте Кречманн складаються, як правило, із занять із фізіотерапевтом та зустрічей із родичами та онуками. Взяти участь у своєму житті вона запрошує і решту світу - завдяки соцмережі Instagram. Наразі вона має майже 9 тисяч зацікавлених і регулярно ділиться з ними знімками зі свого життя, чи то походу по магазинах, чи святкування Різдва, чи просто з прогулянки. "Навіть моя племінниця в Америці може мене бачити", - радіє вона. Їй допомагає її 45-річний онук Петер Баур (Peter Baur). Він каже, що його бабуся ментально набагато молодша за той вік, що записаний в паспорті. Сама Шарлотте Кречманн не думає про смерть: "Це ні до чого - зрештою, це просто станеться, і від мене нічого не залежить. Але я ще маю час".