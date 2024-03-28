Перездача на права для літніх людей: чому Німеччина проти?

У багатьох країнах Європи та світу здатність на водіння авто в літніх людей перевіряють. У Німеччині ж вважають це справою добровільною. Чи це безпечно?

Петер Мекінґ (Peter Mecking) не мав жодної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за понад п'ять десятиліть кермування, і він хоче, щоб так тривало й надалі. 70-річний чоловік добровільно зголосився на перевірку водійських навичок: протягом 45 хвилин він їздить за кермом своєї червоної Cupra вулицями Кельна під пильним наглядом інструктора з водіння Домініка Вірца (Dominik Wirtz).

Для Мекінґа, який досі долає щодня близько 100 кілометрів автомобілем, цей тест - самозрозуміла річ. "Я роблю це, адже колись настає час, коли треба припинити водіння через психічний та фізичний стан. І якщо мені скажуть, що за краще більше не кермувати, то я прийму це. Зрештою, я ж наражаю на небезпеку інших на дорозі", - пояснює чоловік.

Після вулиць мегаполіса інструктор Вірц виводить свого учня-пенсіонера на автобан. Перевіряють абсолютно все. Чи дотримується Мекінґ заданої швидкості, смуги руху та безпечної дистанції? Чи виконує правило пріоритету руху "праворуч перед ліворуч"? Чи завжди зважає на численних велосипедистів та пішоходів?

70-річний Петер Мекінґ (за кермом) планує наступного року знову пройти водійський тест Фото: Oliver Pieper/DW

10 мільйонів пенсіонерів за кермом у Німеччині

Пенсіонер впевнено кермує три чверті години і отримує високу похвалу від Вірца. Єдина заувага: варто частіше озиратися через плече. У Німеччині водійське посвідчення мають 10 мільйонів людей, старших за 65 років. І до Вірца та інших інструкторів записуються дедалі більше людей похилого віку, щоб перевірити свою придатність до водіння. Однак в автошколах після перевірки можуть лише давати рекомендації, а не забороняти водіння.

"Зараз я маю на тиждень два виїзди з літніми людьми, але, звісно, приходять лише ті, хто має здоровий глузд, є відкритими та здатними сприймати критику. Переважній більшості з них я кажу, що вони можуть продовжувати кермувати. Проблема у тих, хто не приходить. Вони залишаються поза увагою", - зазначає Вірц.

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Смертельна ДТП загострила дискусію про пенсіонерів за кермом

У Німеччині нині знов загострилася дискусія щодо обов'язкових тестів на придатність до водіння для людей похилого віку. Нещодавно у Берліні 83-річний чоловік оминав затор на дорозі велодоріжкою і спричинив серйозну аварію, внаслідок загинули жінка та її чотирирічна дитина.

Домініку Вірцу час від часу трапляються люди, яким він радить не продовжувати водіння: "У мене були дві перевірки, коли я, на жаль, змушений був сказати людям, що продовжувати кермувати автомобілем не варто. Одна людина, наприклад, зупинилася на зелений сигнал світлофора, а потім, коли загорівся червоний, хотіла виїхати на перехрестя".

За його словами, проблема людей похилого віку в тому, що вони не можуть стежити за усім рухом навколо, а також їхня здатність концентруватися й швидко реагувати. "А коли ти про це кажеш, то вони дуже боляче це сприймають", - додає інструктор.

Інструктор з водіння Домінік Вірц (ліворуч) радить літнім людям не їздити вночі, у години пік й обмежуватися знайомими маршрутами до лікаря, аптеки чи супермаркету. Фото: Oliver Pieper/DW

Німеччина відмовилася від ініціативи ЄС

Комісія Європейського Союзу нещодавно запропонувала зобов'язати літніх водіїв проходити медичні огляди. Пропозиція полягала в тому, що кожен із досягненням 70 років має кожні п'ять років проходити обов'язкову перевірку слуху та зору. Однак наприкінці лютого Європарламент відхилив цю ідею, тож тепер рішення залишається за країнами-членами. Перш за все, проти виступає Німеччина.

Міністр транспорту ФРН Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) зазначив: "Ми не можемо замінити особисту відповідальність людей державними нормами. І також ми не можемо постійно скаржитися на бюрократію, з одного боку, і створювати нові, непотрібні приписи, з іншого".

Медичні огляди - стандарт у Європі

Позиція Німеччини викликала здивування й нерозуміння в багатьох європейських країнах. Медичні огляди для водіїв старшого віку вже давно стали реальністю в 14 країнах ЄС. В Іспанії медогляд є обов'язковим з 65 років, а потім щоп'ять років. У Чехії це зобов'язані робити вже 60-річні. Португальські водії мають відвідувати лікаря у віці 50 років. А у Японії літніх людей перевіряють навіть на ознаки деменції.

Особливо ретельно стежить за своїми літніми водіями Італія: люди у віці до 50 років повинні проходити медогляд кожні десять років. Після вони мають робити це щоп'ять років, а з досягненням 70-річного віку - щотри роки та кожні два роки, починаючи від 80 років. Італійці, старші за 80 років, також повинні пред'явити медичну довідку і засвідчити, що вони не страждають на цукровий діабет або серцеві захворювання.

Літні люди: менше ДТП, але більше винуватців аварій

У Німеччині ж міністерство транспорту та автоклуб ADAC вказують на більший водійський стаж людей похилого віку, а також на дані статистики за 2022 рік. Згідно з ними, 77,7 тисячі осіб у віці 65 років і старше потрапили в аварії з тілесними ушкодженнями - а це 15 відсотків усіх людей, які потрапили в ДТП. Для порівняння - частка людей похилого віку у населенні Німеччини становить 22 відсотки, що є значно вищим показником.

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Тобто літні люди не становлять такої великої загрози для безпеки на дорозі? Інший аналіз Федерального статистичного відомства свідчить про протилежне: якщо водії віком понад 75 років потрапляють у ДТП, вони є її головними винуватцями майже у 77 відсотках випадків. Тобто навіть частіше, ніж водії-початківці віком від 18 до 20 років.

Обов'язковий іспит з водіння для людей старше 75 років?

Тому Кірстін Цайдлер (Kirstin Zeidler), керівниця досліджень нещасних випадків страхових компаній, пропонує добровільну 45-хвилинну перевірку водійської придатності зробити обов'язковою для 75-річних водіїв. "Сенс такої перевірки полягає не в тому, щоб забирати у людей водійські права. Навпаки, йдеться про те, щоб якомога довше забезпечити їх мобільність і можливість кермувати. Однак із вказівкою на те, де і як це працює, щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні інших", - пояснила вона у розмові з DW.

Кірстін Цайдлер: Сенс перевірки на водійську придатність літніх людей полягає в збереженні їхньої мобільності Фото: Gesamtverband der Versicherer

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Наприклад, інструктори з водіння повинні давати літнім людям поради, як це уже робить Домінік Вірц: не їздити вночі, у години пік чи навіть у великих містах. Натомість обмежуватися знайомими маршрутами до лікаря, аптеки чи супермаркету. Адже очевидно, що літні люди сприймають втрату водійських прав як переломний момент, як втрату автономії та контролю, як суттєве обмеження їхньої мобільності.

Тож Цайдлер вимагає проведення перевірок, але не медичних. "Медичні перевірки стану здоров'я, які існують в інших країнах, проводяться лікарями. На нашу думку, це неправильний метод", - пояснює вона. За її словами, проблеми пов'язані не стільки з фізичною підготовкою до водіння, скільки з поступовим зниженням когнітивних здібностей. "Розпізнавати ситуації, швидко ухвалювати рішення і діяти. Потрібно перевіряти навички водіння та поведінку в дорожньому русі", - зазначає експертка страхових компаній.