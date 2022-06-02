Що робити, якщо ви потрапили в ДТП на автобані в Німеччині

Що робити, якщо ви потрапили в аварію на автобані в Німеччині? У такій ситуації важливо зберігати спокій і не панікувати, щоб далі діяти правильно, не припускаючись помилок, які загрожують серйозними наслідками. У разі ДТП на швидкісній трасі інші водії здалеку не завжди можуть розпізнати аварію та зрозуміти, що сталося. Тому учасникам пригоди потрібно спочатку подбати про власну безпеку та позначити місце ДТП належним чином.

Важлива послідовність

ДТП на автобанах відбуваються різні: від легких стиків до важких катастроф, але загальна послідовність дій після аварії виглядає так:

1. Убезпечити себе,

2. Убезпечити й позначити місце аварії,

3. Викликати рятувальників та за необхідності швидку й поліцію,

4. Надати першу допомогу, якщо є постраждалі.

Іншими словами, починаючи насамперед надавати допомогу постраждалим без виклику рятувальників та інших необхідних дій, ви зробите помилку. У німецьких автошколах під час вивчення цих правил часто виникають суперечки, що пояснюються цілком зрозумілими людськими емоціями: спочатку допомогти пораненим, а потім думати про решту. Однак порушення цієї послідовності може призвести до ще тяжчих наслідків. Звичайно, якщо є можливість, вищезгадані дії можна розподілити між різними людьми й виконувати їх одночасно.

Аварія на автобані A9 Мюнхен-Берлін

Що робити після аварії?

1. Увімкнути аварійну світлову сигналізацію і надіти світловідбивальний жилет. Жилети для водія та пасажирів повинні зберігатися в салоні. Не можна вимикати фари та габаритні вогні, особливо у темний час доби.

2. Уважно спостерігаючи за рухом, обережно вийти з салону автомобіля з боку найближчого відбійника. Якщо машина зупинилася на узбіччі або на правій смузі, водій повинен залишати салон через праві пасажирські двері, щоб не потрапити під автомобілі, що проїжджають повз. Пасажирам на задніх сидіннях слід вчинити так само. Після цього водій та пасажири по можливості повинні залишатися за відбійником (Schutzplanke). У разі зупинки на лівій смузі виходити потрібно з лівого боку. У такому разі чекати на прибуття рятувальників та поліції потрібно буде між роздільними відбійниками посередині автобану. Перебігати через проїжджу частину на узбіччя - небезпечно для життя. Залишатися в машині також не можна.

3. Встановити трикутний знак аварійної зупинки (Warndreieck) на відстані не менше 150 метрів від місця аварії. Йти до місця встановлення знаку і повертатися слід за відбійником. Знак - нести перед собою, щоб вас було краще видно.

4. Викликати рятувальників, якщо є постраждалі. Для цього потрібно зателефонувати за номером 112 або дійти до найближчої стійки екстреного зв'язку (Notrufsäule). У Німеччині їх встановлено через кожні два кілометри, тому йти до найближчої завжди - не більше кілометра. Напрямок вказують чорні трикутники на огороджувальних стовпах (Leitpfosten), які встановлено через кожні п'ятдесят метрів. Попри широке поширення мобільних телефонів, ці системи екстреного виклику щодня використовують близько 700 разів для повідомлень про проблеми з автівкою або ДТП.

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5. Якщо автомобіль або кілька автівок блокують проїзну частину, необхідно обов'язково викликати поліцію за номером 110 або через стійку екстреного зв'язку. Дорожня поліція позначить місце ДТП світловими сигналами або спеціальними табло, а також подбає про подальші необхідні дії.

6. У разі потреби - надати першу допомогу постраждалим.

7. Обмінятися даними про страховку з іншими учасниками аварії та заповнити Європейський звіт про ДТП (Europäischer Unfallbericht).

Пожежний автомобіль проїжджає до місця ДТП на автобані А2 рятувальним коридором (нім. Rettungsgasse), утвореним водіями автівок

Чи можна не викликати поліцію?

Поліцію на місце аварії можна не викликати, якщо на це згодні всі учасники ДТП, ніхто не отримав серйозних травм та автомобілі не блокують проїзну частину. Обов'язково поліцію слід викликати у разі нанесення тяжких тілесних ушкоджень та аварій зі смертельними наслідками.

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Навіть якщо мова йде про незначну подряпину на лаку, але хтось із учасників аварії наполягає на виклику поліції для складання протоколу, він має на це повне право. У такому разі інші учасники ДТП зобов'язані залишатися на місці аварії. Плата за виїзд поліції не стягується. Однак на місці аварії поліцейські можуть виписати штрафи за порушення правил. Ви не позначили місце ДТП, не з'їхали на узбіччя після легкого ДТП чи прибрали важливі сліди аварії до прибуття поліції? Це коштує 30 євро.

Рятувальні роботи після нічної ДТП на автобані А5

Що загрожує за втечу з місця пригоди

Залишити місце ДТП без дозволу або дотримання необхідних формальностей (Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) у Німеччині вважається кримінальним злочином - § 142 Кримінального кодексу ФРН. Покарання - від грошового штрафу до трьох років позбавлення волі. Плюс два чи три штрафні бали у картотеці Федерального відомства автодорожнього транспорту у Фленсбурзі. Залежно від обставин законодавство також передбачає можливість тимчасової заборони на керування автомобілем або мотоциклом на строк до трьох місяців, а також позбавлення водійських прав. Стосується це не лише безпосередніх винуватців ДТП, а й тих, хто якось міг вплинути на виникнення аварії.

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