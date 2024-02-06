225 євро за 6 годин парковки - Париж бореться з кросоверами

Мерка Парижу Анн Ідальго бореться за те, аби французька столиця стала "зеленішою". З її ініціативи містяни проголосували за запровадження вкрай високих тарифів на паркування для "кросоверів".

"Ви хочете більше або менше SUV на вулицях Парижу?" - такою була суть запитання консультативного референдуму, який відбувся у неділю, 4 лютого, в столиці Франції. SUV - від англійського sport utility vehicle - тип автомобіля, який поєднує у собі характеристики класичного позашляховика і міського пасажирського автомобіля. На фаховому жаргоні такі авто часто називають "кросоверами" або "паркетниками". Грубо кажучи, це авто, яке виглядає як позашляховик, але таким не є.

Більша вага - більше викидів

Точного визначення, яка саме модель підпадає під визначення SUV немає, і уявлення про це можуть варіювати, залежно від країни. Факт, однак, полягає у тому, що ці авто більші за класичні пасажирські машини, мають зазвичай підняте шасі (високу посадку) і, відповідно, більші колеса. Як наслідок, ці авто значно важчі за міські авто середнього класу, а отже й споживають більше пального та викидають більше вихлопів. "Чим більші вони, тим більш шкідливі для довкілля", - таким був головний аргумент градоначальниці Анн Ідальго, яка агітувала голосувати проти кросоверів у Парижі.

Більшість тих, хто взяв участь у консультативному референдумі, підтримали ініціативу Ідальго. 54,5 відсотка проголосували за те, щоби у рази підвищити плату за парковку у місті для "кросоверів". Хоча у голосуванні і взяли участь менше 6 відсотків тих, хто має право голосу, мерії вотуму цих людей достатньо, аби втілити заплановане, пославшись на волю містян.

Модні "паркетники" чи "кросовери" (SUV): виглядають як позашляховики ("джипи"), але по суті такими не є Фото: NANCY WANGUE MOUSSISSA/AFP/Getty Images

30 км/год по всьому місту

Витіснення важких авто з міста - черговий крок Анн Ідальго задля покращення екологічної ситуації у місті. Курс на "озеленення" Парижу мерка від соціалістів втілює вже 10 років. Ідальго посилається на результати досліджень, згідно з якими, більше половини парижан потерпають від поганої якості повітря у їхньому районі.

Щоби поліпшити ситуацію, Ідальго, долаючи спротив багатьох незадоволених, перетворила набережну Сени на пішохідну зону, перекрила рух на знаковому проспекті Ріволі в центрі міста й запровадила обмеження швидкості руху у 30 кілометрів на годину у межах міста. Паралельно збільшувалась кількість велодоріжок, а кількість парковок для авто - скорочувалась. До 2026 року Париж, згідно з обіцянкою градоначальниці, має стати на 100 відсотків зручним для велосипедистів.

Швидка їзда у Парижі відійшла у минуле Фото: Christophe Petit Tesson/MAXPPP/picture alliance

225 євро за шість годин

Заручившись підтримкою більшості тих, хто прийшов на референдум, Ідальго зможе втілити анонсовані заходи з відлякування кросоверів від столиці. Для цього тарифи на паркування цих авто буде підвищено втричі до 18 євро за годину у центральних районах міста і 12 євро на околицях. Тариф буде прогресуючим - кожна подальша година паркування, починаючи з третьої, буде дорожчою за попередню. Таким чином за шість годин паркування кросовера в центрі міста доведеться заплатити 225 євро.

Такі штрафні тарифи застосовуватимуться до автомобілів вагою понад 1,6 тонни для бензинових чи дизельних авто. Крім того, вони поширюватимуться і на електромобілі вагою понад дві тонни.

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Спершу кросовери, потім всі підряд?

Спротив планам мерки Парижа чинило передовсім громадське об'єднання "40 мільйонів автомобілістів". Водійське лобі ініціювало збір підписів під петицією "Припиніть боротьбу з SUV". У водійському об'єднанні побоюються, що у разі запровадження штрафних заходів у Парижі справа столицею зрештою не обмежиться. Дискусії про вищі тарифи на паркування для великих автомобілів вже точаться й у Ліоні, Бордо і Греноблі. "Йдеться про те, щоби знищити авто взагалі", - застерігають в об'єднанні автомобілістів.

Штрафні заходи проти "паркетників" у Парижі буде запроваджено на тлі того, що цей клас автомобілів набуває дедалі більшої популярності. У Франції на SUV 2023 року припадала майже половина реєстрацій нових транспортних засобів. Водночас, за відсутності чіткого визначення класу SUV, "під роздачу" потраплять і сімейні автомобілі, такі як, наприклад, Volkswagen Sharan, який важить 1,7 тонни.

Низка винятків і питання безпеки

Поки дебати по всій Франції лише набирають обертів, у самому Парижі на неї дивляться спокійніше. Адже для парижан діятиме ціла низка винятків. Містяни не муситимуть нічого платити, якщо паркуватимуться у зоні поблизу свого місця проживання. Від штрафних тарифів будуть звільнені і таксисти, ремісники, а також співробітники сфери охорони здоров'я на робочому транспорті.

Під час дебатів "за" і "проти" прибічники штрафних тарифів для кросоверів аргументували не лише міркуваннями якості повітря, але й безпекою. Згідно зі статистикою, коли SUV наїжджають на пішоходів, це вдвічі частіше закінчується смертю, ніж коли йдеться про пересічні міські автомобілі меншого розміру. Однак крім раціональних аргументів, кампанія проти великих авто, вочевидь, мала й ідеологічну складову. "Це голосування має стати сигналом для автовиробників, які женуться за прибутками. Вони будують дедалі більші, дорожчі автомобілі, які споживають дедалі більше ресурсів, що ставить під загрозу екологічну трансформацію", - наголошують у мерії Парижу.

Під керівництвом червоних і зелених

Анн Ідальго з самого початку роботи у мерії зробила ставку на екологічну політику. "Ми перебуваємо у фазі перетворень. І найважчим у цій фазі є те, що ми маємо змінити наші звички", - окреслила свій політичний світогляд мерка Парижу в одному з інтерв'ю кілька років тому.

Ця політика на комунальному рівні, схоже, поки що виправдовує себе. 2020 року Ідальго у другому турі мерських виборів з відривом здобула перемогу і керує містом другий термін поспіль, спираючись на більшість у міськраді, яка складається з соціалістів і "зелених".

Наступна мішень - міські автобани

2025 року набуде чинності ухвалена раніше заборона на в'їзд до міста дизельним автомобілям, виробленим до 2011 року. Ідальго хотіла здихатися цих авто вже з першого січня 2024 року, однак не знайшла підтримки у міськраді.

Анн Ідальго зупинятися, однак, не збирається. Після Олімпійських ігор, які відбудуться у Парижі влітку, швидкість руху на міському автобані Périphérique буде знижено з 70 до 50 кілометрів на годину.