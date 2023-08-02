  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
СуспільствоКитай

Кожен другий електромобіль в світі експлуатують в Китаї

Дмитро Вачедін
1 год. тому

Китай домінує на ринку електромобілів, а його відрив тільки збільшується. Другі за показником - США, третя - Німеччина.

https://p.dw.com/p/4Ugpl
Електромобілі
ЕлектромобіліФото: DW

Понад половина всіх автомобілів з електричним двигуном, а також гібридних машин у світі експлуатуються в Китаї, повідомляє в середу, 2 серпня, агентство dpa, посилаючись на дані дослідницького інституту ZSW.

За його даними, на початок 2023 року китайськими дорогами пересувалися 14,6 мільйона електромобілів, що становить 53 відсотки від їхнього загальної кількості в світі - 27,7 мільйона авто.

На другому місці знаходяться США. Там зареєстровано 3,4 мільйона електрокарів. На третьому місці - Німеччина, де таких машин 1,9 мільйона. На четвертому та п'ятому місцях - Франція та Великобританія з 1,1 мільйона та мільйоном електромобілів відповідно.

Читайте також: У ЄС вперше продано більше електрокарів, ніж дизельних авто

Читайте також: З 2035 року в Європі заборонять продаж авто з ДВЗ? Плани, факти, заперечення

Китай, за даними ZSW, не тільки домінує на ринку електромобілів, але його відрив від інших країн також збільшується. "Якщо Німеччина має намір виконати проголошену мету випустити на вулиці 15 мільйонів електромобілів до 2030 року, то вона повинна щорічно реєструвати вдвічі більше відповідних транспортних засобів, ніж це було зроблено у 2022 році", - заявив представник інституту Андреас Пюттнер (Andreas Püttner).

Читайте також: У Німеччині розробляють електричний автобан

Дивіться також: Покупцям електромобілів у Німеччині виплачуватимуть премії (відео)

У Німеччині презентували електромобіль на сонячних батареях (29.07.2021)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ізмаїльський порт (фото з архіву)

Румунія: Удар РФ по прикордонному Ізмаїлу - воєнний злочин

Конфлікти23 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Острів Ітуруп, архівне фото

Чи може Китай загарбати Курильські острови?

Чи може Китай загарбати Курильські острови?

Конфлікти21 год. тому
Паспортний контроль в аеропорту Гамбурга

ЄС запроваджує електронні "візи" для країн з безвізом

ЄС запроваджує електронні "візи" для країн з безвізом

Закон і право22 год. тому
external

Як зустріли в Батумі лайнер із російськими туристами

Як зустріли в Батумі лайнер із російськими туристами

Конфлікти24 год. тому01:46 хв.
Пекарня у Загребі: ціни зазначені і в євро, і в кунах

Як живеться Хорватії після переходу на євро

Як живеться Хорватії після переходу на євро

Економіка1 серпня 2023 р.
external

Дрони знову били по Москві: влучили в башту "Москва-Сіті"

Дрони знову били по Москві: влучили в башту "Москва-Сіті"

Конфлікти1 серпня 2023 р.01:36 хв.
Демонтаж радянського герба зі щита Батьківщини-матері почався 30 липня 2023 року

Як із "Батьківщини-матері" у Києві знімають герб СРСР

Як із "Батьківщини-матері" у Києві знімають герб СРСР

Історія31 липня 2023 р.8 фото
На головну сторінку