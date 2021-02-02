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Безпека дорожнього руху – система правил та заходів для безпечного дорожнього руху. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "безпека дорожнього руху".
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В Україні лише 15% водіїв і пасажирів використовують ремені безпеки. Тоді як у Німеччині - 97%, свідчить статистика. З середини 80-років німців штрафують, якщо не пристебнувся. Які нині штрафи? І за яких умов у Німеччині можна їздити непристебнутим?