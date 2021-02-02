Безпека дорожнього руху

Паски безпеки в Німеччині: правила та штрафи (19.09.2018)

В Україні лише 15% водіїв і пасажирів використовують ремені безпеки. Тоді як у Німеччині - 97%, свідчить статистика. З середини 80-років німців штрафують, якщо не пристебнувся. Які нині штрафи? І за яких умов у Німеччині можна їздити непристебнутим?