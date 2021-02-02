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Безпека дорожнього руху

Безпека дорожнього руху – система правил та заходів для безпечного дорожнього руху. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "безпека дорожнього руху".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Безпека і комфорт: у Німеччині вперше ухвалили закон про пішоходів

Безпека і комфорт: у Німеччині вперше ухвалили закон про пішоходів 02.02.2021

Збільшити площу зелених зон, встановити більше лавок - це лише дещо з того, що планують реалізувати в Берліні. Новий закон ухвалили, щоб пішоходам стало комфортніше на вулицях міста.

Перевищення швидкості: як примусити водіїв гальмувати (25.10.2019) 25.10.2019

Як змусити водіїв не перевищувати швидкість на пішохідних переходах, біля шкіл та в житлових кварталах? Ось добірка креативних ідей від 3D- "зебри" до трюку з мотузкою, щоб водії не газували, де не можна.

Нові правила ЄС: електромобілі повинні шуміти (01.07.2019) 01.07.2019

Багато хто сприймає тихий хід електромобілів як велику перевагу. Але з 1 липня 2019 усі нові е-кари повинні їздити гучніше. Буде вмикатися спеціальна звукова система. Чому і як звучатимуть електромобілі?

Паски безпеки в Німеччині: правила та штрафи (19.09.2018) 19.09.2018

В Україні лише 15% водіїв і пасажирів використовують ремені безпеки. Тоді як у Німеччині - 97%, свідчить статистика. З середини 80-років німців штрафують, якщо не пристебнувся. Які нині штрафи? І за яких умов у Німеччині можна їздити непристебнутим?
Аварія автобуса в Іспанії: четверо загиблих

Аварія автобуса в Іспанії: четверо загиблих 03.09.2018

Аварія сталася у місті Авілес на півночі країни. Є повідомлення і про поранених.

Німецькі автобани: що потрібно про них знати (фотогалерея)

Німецькі автобани: що потрібно про них знати (фотогалерея) 20.08.2018

Німеччина відома у всьому світі не лише своїми автомобілями, а й автобанами. Ось кілька порад, перш ніж виїжджати на них та натискати на педаль газу.

Як німці пропагують безпеку дорожнього руху (03.05.2018) 04.05.2018

Ремінь безпеки чи похоронна стрічка? Дивіться, як креативно у Німеччині нагадують про небезпеку перевищення швидкості та користування смартфоном за кермом.
Найдивніші світлофори світу (фотогалерея)

Найдивніші світлофори світу (фотогалерея) 20.04.2018

Від героїв мультфільмів до гомосексуальних пар та Бетховена - усе це можна побачити на світлофорах від Німеччини до Австралії. DW зібрала найцікавіші з них.
Фактчек DW: Україна - лідер у Європі за кількістю смертельних ДТП? (відео)

Фактчек DW: Україна - лідер у Європі за кількістю "смертельних" ДТП? (відео) 02.11.2017

На тлі трагічної автокатастрофи у Харкові українська преса стверджує: Україна - лідер у Європі за кількістю загиблих на дорогах. DW перевірила, чи справді це так.

Українське посвідчення водія переведуть на євростандарти

Українське посвідчення водія переведуть на євростандарти 05.07.2017

Уряд України зобов'язався до листопада завершити впровадження директив ЄС щодо посвідчень водіїв автотранспорту. DW дізналася, які зміни очікують власників автотранспорту.