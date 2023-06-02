Авто на українських номерах проходитимуть техогляд у ФРН

Українцям, які перебувають під захистом у Німеччині як утікачі від війни, доведеться провести технічний огляд їхніх автомобілів з українськими номерами, якщо транспортні засоби перебувають у Німеччині понад рік. Про це домовились міністерства транспорту земель Німеччини. "Автомобілі перевірятимуться з точки зору безпеки для учасників дорожнього руху, а також на предмет дотримання норм щодо шкідливих викидів в атмосферу. Водночас, транспортні засоби не перевірятимуть на відповідність діючим у Німеччині і ЄС технічним вимогам, адже автомобілі продовжуватимуть перебувати на обліку в Україні", - повідомили DW у п'ятницю, 2 червня, у мінтрансі землі Північний Рейн-Вестфалія.

Важливий крок назустріч

Таким чином, автомобілі з України будуть звільнені від необхідності при техогляді надавати сертифікати відповідності технічним нормам ЄС, що для більшості українців дотепер становило велику проблему. Адже куплені в Україні авто вироблені не для європейського ринку, тому отримання відповідного сертифіката відповідності на практиці виявляється для їхніх власників у Німеччині складною процедурою, яка коштує подекуди сотні євро. Для деяких автомобілів, наприклад, завезених із США, отримання такого сертифіката в Європі у деяких випадках фактично неможливе.

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Окрема спрощена процедура техогляду для автомобілів на українських номерах передбачена концепцією, погодженою федеральним міністерством транспорту спільно з організаціями, які здійснюють технічний огляд автомобілів. Нині міністерства транспорту федеральних земель Німеччини завершують узгодження фінального тексту правил, за якими автомобілі шукачів притулку з України зможуть перебувати у країні без реєстрації понад передбачений законом термін в один рік.

Українські номери на німецькі доведеться змінювати лише у квітні 2024 року Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/IMAGO

Як повідомили DW співрозмовники у транспортних відомствах низки земель, остаточний текст правил, як очікується, буде ухвалено до 9 червня. Після цього кожна земля окремо ухвалить і оприлюднить у стислі терміни відповідний документ. Лише після цього правила наберуть чинності, адже питання обліку автомобілів у Німеччині перебуває у компетенції федеральних земель.

У квітні 2024 року - всі на облік

Нові правила для автомобілів з України передбачають подовження пільгового періоду для них до 1 квітня 2024 року. Подовження виняткових правил для українців понад цей термін не планується. Наразі виняток полягає у тому, що на авто з українськими номерами тимчасово не поширюється положення §20 Постанови федерального уряду про облік автомобілів (Fahrzeug-Zulassungsverordnung), згідно з яким автомобілі громадян третіх країн мають отримати німецькі номерні знаки не пізніше року перебування транспортних засобів у Німеччині.

Щоб і надалі їздити у Німеччині на українських номерах, не сплачувати транспортний збір і не робити німецьку автоцивілку, українцям треба отримати в органах обліку авто (Zulassungsstelle) за місцем проживання дозвіл на виняток з правила щодо обов'язкового обліку авто у Німеччині, прописаного у §20 відповідної постанови (Ausnahmegenehmigung). Такий дозвіл надаватиметься, якщо крім довідки про техогляд, виданої уповноваженими компаніями, такими як TÜV або DEKRA, водій надасть автоцивілку для тих, хто подорожує за кордон (Grenzversicherung). "Визначальною є дата перетину кордону автомобілем, а не власником авто", - зазначили у пресслужбі мінтрансу Північного Рейну-Вестфалії. Ця земля наразі головує у конференії федеральних земель, тому профільне міністерство цієї землі від імені всіх земель 31 травня першим оприлюднило інформацію про те, що землі досягли попередньої домовленості про подовження пільгового періоду для українських авто у Німеччині.

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Окремі земельні винятки втрачають чинність

У пресслужбі мінтрансу землі Нижня Саксонія у відповідь на запит DW повідомили, що у цій землі буде скасовано окрему пільгову процедуру для українських авто, ухвалену кілька місяців тому. Вона передбачала, що пільговий період для українців подовжувався до весни 2024 року - без необхідності проходити техогляд. Щойно землі узгодять деталі нових спільних правил для автомобілів на українських номерах, вони будуть ухвалені та наберуть чинності і в цій землі, повідомили у земельному транспортному відомстві. Таким чином, техогляд автомобілів з України доведеться робити і у цій землі.

У федеральній землі Гессен, де навесні в односторонньому порядку подовжили пільговий період для українських авто до 30 червня, повідомили DW, що погоджені з іншими землями спільні правила наберуть чинності у цій землі з 1 липня. Крім землі Гессен, пільги раніше на різний період часу були подовжені також у землях Бранденбург, Саксонія і Саксонія-Ангальт. У всіх цих землях на зміну окремим приписам прийде погоджене тепер продовження пільгового періоду до 1 квітня 2024 року.