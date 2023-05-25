Українські біженці у Швейцарії: продажі авто застопорилися

Українські біженці у Швейцарії, які отримують соціальну допомогу, мають продати свої автомобілі, якщо їхня вартість перевищує певну суму. Однак втілити це правило виявилося непросто, повідомляє швейцарський мовник SRF.

Українські біженці, які втекли від війни до Швейцарії і отримують у країні соціальну допомогу, через рік перебування мають продати свої автомобілі, якщо їхня вартість перевищує певну суму. Однак на практиці місцева влада у різних кантонах країни зіштовхнулася із труднощами під час реалізації цього рішення, повідомляє швейцарський мовник Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Як зазначається, біженці від війни з України донедавна користувалися у Швейцарії окремими привілеями під час отримання соціальної допомоги у порівнянні до інших отримувачів соціальних виплат. Автомобілі біженців не розглядалися як їхнє майно під час нарахування їм соціальної допомоги. Це було винятком із загального правила, що, за даними SRF, викликало у країні суперечки, у зв'язку з чим швейцарські кантони змінили їхні рекомендації наприкінці минулого року. Згідно з ними, українські біженці, які після року перебування у країні хочуть і надалі отримувати соціальну допомогу, мають продати свої автомобілі. Нині ж - через кілька місяців після зміни правил для українських біженців - влада не надто просунулася у втіленні власних рекомендацій в життя, зазначає мовник.

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Українці опираються продажу їхніх автомобілів

Як розповів SRF представник департаменту соціальних служб кантону Берн Ґундекар Ґібель (Gundekar Giebel), цей кантон поки що не зобов'язав жодного українського біженця продати своє авто, однак близько десятка випадків перебувають на розгляді, багато біженців опираються передбаченому законодавством продажу автівок.

"На розгляд подають документи, які демонструють, що транспортні засоби належать комусь в Україні або що вони перебувають у лізингу. Це справді важко", - розповів Ґібель SRF. Він також додав, що багато хто перевіз свій автомобіль назад в Україну після того, як отримав повідомлення від соціальної служби.

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Опитування: примусового продажу автомобілів поки що не було

У повідомленні зазначається, що радіо SRF зробило запити до семи найбільших кантонів і міст країни. Як з'ясувалося, у жодному з них поки не розпоряджалися продавати автомобілів українських біженців, однак майже у всіх здійснюється перевірка низки випадків. За цими даними, найактивніше перевірки відбуваються у франкомовному кантоні Во, де соціальні розглядають питання про продаж майже 50 автомобілів, що належать біженцям з України, які отримують соціальну допомогу.

Водночас, як зазначає SRF, майже всі з опитаних міст і кантонів заявили про значні практичні труднощі, з якими вони стикнулися під час втілення в життя правил про продаж автівок. За словами координаторки з питань надання притулку кантону Базель (місто) Ренати Ґойманн (Renata Gäumann), за умови, що автомобіль дійсно належить саме отримувачам соціальної допомоги, представники влади стикаються ще з однією проблемою. "Лише незначна частка автомобілів коштують стільки, щоб мало сенс продавати їх у Швейцарії", - говорить вона.

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Продажу підлягають автомобілі, вартість яких перевищує певну суму, якою дозволено володіти для отримання соціальної допомоги - її визначають окремо для кожного кантону, "а це у більшості випадків не так. Це не розкішні автівки". У кантоні Женева, повідомляє SRF, були випадки, коли продаж автомобілів зупиняли, тому що вартість автівок була занадто низькою.

Тож на практиці запровадження однакових правил для всіх отримувачів соціальної допомоги у Швейцарії виявилося складним, робить висновок SRF. Мовник припускає, що примусових продажів автомобілів українських біженців, які отримують соціальну допомогу, буде дуже мало. За оцінками швейцарської влади, щонайбільше кожне десяте домогосподарство українських біженців у Швейцарії має у своєму розпорядженні автомобіль.

За даними швейцарських ЗМІ, станом на березень 2023 року було зареєстровано майже 80 тисяч біженців від війни в Україні.