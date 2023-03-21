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Тисячі автомобілів з України вже більше року не перебувають на обліку. У низці земель це вважають загрозою безпеці дорожнього руху
Тисячі автомобілів з України вже більше року не перебувають на обліку. У низці земель це вважають загрозою безпеці дорожнього рухуФото: dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Німецькі міністри дискутують, що робити з авто з України

Євген Тейзе
2 год. тому

Чи змушувати українських біженців ставити на облік їхні автомобілі? Це питання 22-23 березня обговорять міністри транспорту федеральних земель Німеччини. Річний пільговий період спливає, а рішення досі немає.

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Тисячі автомобілів з українськими номерами вже рік мають у Німеччині особливий статус. Їхні власники позбавлені обов'язку ставити авто на облік, а отже і необхідності проходити регулярний техогляд і сплачувати автомобільний податок. Водночас для багатьох біженців з України, які прибули до Німеччини у березні минулого року одразу після російського нападу на Україну, перехідний період в один рік вже спливає, а загальнонімецького рішення щодо питання обліку для українських авто немає.

Дві з 16-ти федеральних земель в односторонньому порядку на початку березня вже подовжили для українців перехідний період ще на рік. Нижня Саксонія вирішила подовжувати пільговий період в індивідуальному порядку, якщо українці пред'являть в реєстраційних органах автоцивілку. А земля Саксонія-Ангальт подовжила пільги для всіх без будь-яких додаткових умов.

Не всі землі готові надалі заплющувати очі

На зустрічі міністрів транспорту федеральних земель, яка відбудеться 22-23 березня в Ахені, представники регіонів спробують домовитися, що робити з українськими авто. "Наша мета - підготувати ґрунт для того, аби федеральний уряд ухвалив рішення щодо винятку для українців, яке би діяло по всій Німеччині", - повідомили DW у міністерстві транспорту Гамбурга.

Натомість у транспортному відомстві Баварії наголосили, що вважають спільне рішення можливим лише у разі виконання певних передумов. "Ми закликаємо федеральний уряд нарешті дати необхідні роз'яснення, яким чином вказані автомобілі доводитимуть, що не становлять небезпеку для дорожнього руху, а також що водії мають необхідні страхові поліси", - наголосили у коментарі для DW у мінстрансі у Мюнхені. У Баварії розкритикували односторонні рішення двох федеральних земель з цього приводу, хоч і визнають, що для багатьох автомобілів з України проходження техоглядів є вкрай ускладненим, зокрема з огляду на питання відсутньої сертифікації авто в ЄС.

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"Податок - питання справедливості"

Дотепер українцям, згідно з чинними винятками, достатньо мати міжнародний страховий поліс - "зелену карту", яку зазвичай на короткий термін укладають для туристичних подорожей. Однак досі систематичні перевірки наявності цих страховок в українців не проводилися і подекуди українські автомобілі потрапляють в аварії, не маючи "автоцивілки". "Ми не знаємо, чи всі українські авто мають "зелені карти". Але ми маємо гарантувати, що учасники дорожніх пригод отримуватимуть відшкодування, якщо потраплять в аварію за участі українських авто", - зазначили у сенаті з питань транспорту землі Бремен, вказавши також на те, що постає питання рівноправ'я між всіма учасниками руху, оскільки німці платять податки за свої авто, а українці - ні. Крім того, у Бремені наголошують на значенні техоглядів. "Українські автомобілі з технічними недоліками становлять загрозу для безпеки дорожнього руху", - наголосили у пресслужбі транспортного відомства.

Представники всіх земель у коментарі DW наголосили, що прагнуть єдиного для всієї країни рішення. Водночас, чи вдасться його досягти вже на нинішній конференції міністрів в Ахені, учасники прогнозувати не беруться.

Українці і росіяни: як вони живуть поруч у Берліні?

DW I Kommentarbild Eugen Theise
Євген Тейзе Автор і оглядач Української редакції DW
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