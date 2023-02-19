У ФРН констатують позитивний вплив біженців на ринок праці

Протягом останнього року в Німеччині на 65 тисяч збільшилася кількість українців, які сплачують соціальні внески із зарплати. У Федеральному агентстві зайнятості очікують на зростання цієї кількості.

Німецьке Федеральне агентство зайнятості (Bundesagentur für Arbeit) очікує значного полегшення на німецькому ринку праці завдяки біженцям з України. Так, нині в Німеччині, у порівнянні з 24 лютого минулого року, вже на 65 тисяч більше українців сплачують внески соціального страхування, повідомив член правління агентства Даніель Терценбах (Daniel Terzenbach) в інтерв'ю dpa, опублікованому у неділю, 19 лютого.

Крім того, ще 21 тисячу українців працевлаштовано на міні-роботах (робота у Німеччині з оплатою не більше 520 євро на місяць, з яких зазвичай не сплачуються соціальні відрахування. - Ред.). "Німецький ринок праці є містким", - зазначив Терценбах.

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Він очікує, що кількість працівників з України значно збільшиться в найближчі тижні і місяці - після того, як дедалі більше біженців закінчить інтеграційні та професійні мовні курси, пропоновані Федеральним відомством у справах міграції та біженців. Особливо з другого кварталу цього року, за словами Терценбаха, на ринку праці очікується більша кількість випускників курсів з хорошими знаннями німецької мови.

"Майже кожен має шанс на ринку праці"

Як пояснив німецький чиновник, метою агентства зайнятості не було одразу працевлаштовувати українських біженців на низькокваліфіковану роботу, а влаштовувати їх на роботу відповідно до їхніх можливостей та кваліфікації. Він нагадав, що під час хвилі біженців у 2014-2016 роках агентство ставило за мету працевлаштувати 50 відсотків людей протягом п'яти-шести років, і цього вдалося досягти, попри проблеми, пов'язані з пандемією коронавірусу. Зараз, вважає Терценбах, є шанс працевлаштувати ще більший відсоток біженців завдяки вдосконаленим процедурам та більш цілеспрямованій роботі центрів зайнятості. "Майже кожен має шанс на цьому ринку праці", - зауважив Терценбах.

За його словами, є очевидним, що значна частина біженців з України бажає залишитися в Німеччині надовго, вивчати німецьку мову і працювати. "Ми бачимо дуже високий рівень мотивації, аж до того, що люди себе перевантажують", - підкреслив він. Він також констатував, що, попри заборону виїзду з України під час дії воєнного стану, до ФРН прибуває все більше чоловіків працездатного віку.

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На думку Терценбаха, на заваді у працевлаштуванні може стати догляд за дітьми, адже в багатьох муніципалітетах Німеччини спостерігається нестача місць у дитсидках. "Тому нам потрібні тимчасові проміжні рішення, такі як розширення пропозиції нянь, які доглядають за кількома дітьми", - зазначив представник Федерального агентства зайнятості.

Раніше президент Федерального відомства з питань міграції та біженців Ганс-Екгард Зоммер (Hans-Eckhard Sommer) заявив, що інтеграційні та мовні курси в Німеччині відвідуються краще, ніж будь-коли раніше. За словами Зоммера, минулого року понад 500 тисяч іммігрантів взяли участь у таких курсах, що вдвічі більше, ніж у 2021 році.