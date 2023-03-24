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Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/IMAGO
ПолітикаНімеччина

У Німеччині не знають, що робити з українськими автомобілями

Євген Тейзе
1 год. тому

Німецькі міністерства земельного та федерального рівнів не можуть домовитися, як вирішити проблему обліку тисяч автомобілів шукачів притулку, які зареєстровані в Україні та мають українські номери.

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Міністри транспорту федеральних земель Німеччини поки що не змогли домовитися про вирішення питання реєстрації автомобілів з українськими номерами, на яких приїхали втікачі від війни в Україні. Зустріч міністрів у четвер, 23 березня, не принесла жодних рішень у цьому питанні. Про це DW повідомили у пресслужбі транспортного відомства Північного Рейну-Вестфалії. "Ми закликаємо федеральний уряд розробити узгоджену і єдину для всіх земель лінію у цьому питанні", - зазначили у пресслужбі земельного мінтрансу.

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Автомобілі з українськими номерами, згідно з нині чинним положенням, можуть перебувати у Німеччині без реєстрації протягом року після того, як їхні власники знайшли в Німеччині притулок від війни. Для багатьох українців цей термін вже спливає. Якщо пільговий період не буде подовжено, українцям доведеться ставити авто на облік, що означатиме необхідність платити транспортний податок, оформлювати страхування в Німеччині, а також проходити техогляд. Особливо для автомобілів, вироблених не для ринку ЄС, проходження техогляду може виявитися дуже складним і дорогим.

Між Берліном та землями

Всі без винятку федеральні землі, опитані DW, заявили, що розуміють особливу ситуацію українських біженців і виступають за подовження терміну особливого пільгового режиму для українців. Водночас думки щодо того, як саме вирішувати питання безпеки на дорогах без техогляду та низки інших питань, різняться. Крім того, федеральний уряд поки не поспішає з виробленням своїх пропозицій. "Федеральний уряд не може ухвалити рішення про подовження пільгового періоду, адже у нього на це немає законних повноважень через те, що питання обліку автомобілів перебуває у віданні земель", - зазначили у федеральному міністерстві транспорту, відповідаючи на запит DW. Водночас у Берліні прийняли до відома, що земельні уряди домагаються єдиного по всій країні рішення у цьому питанні.

У мінтрансі однієї з земель DW повідомили, що очікують продовження обговорення цього питання на робочій зустрічі земельних транспортних відомств у травні.

За даними німецької влади, країна прийняла понад один мільйон українців, що втікають від російської війни. У 2022 році вісім із десяти біженців, яких прийняла Німеччина, були з України. Заради спрощення бюрократичних процедур українці не зобов'язані подавати в Німеччині заяву на надання статусу біженця, в статистиці як біженці вони теж не враховуються.

Українські біженці не хочуть повертатися з ФРН в Україну?

DW I Kommentarbild Eugen Theise
Євген Тейзе Автор і оглядач Української редакції DW
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