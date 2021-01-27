Безпека і комфорт: у Німеччині вперше ухвалили закон про пішоходів

Віднині в Берліні для його жителів і гостей німецької столиці створюватимуться умови для безпечнішого й комфортнішого пересування по місту пішки. Щоб забезпечити таку можливість і мотивувати людей частіше ходити пішки як на короткі, так і на довгі відстані, палата депутатів Берліна, який має статус окремої федеральної землі, ухвалила наприкінці січня перший у Німеччині закон для пішоходів (Fußgängergesetz).

Він стане частиною ухваленого в середині 2018 року закону про дорожній рух, названого берлінською владою "Законом про мобільність" (Mobilitätsgesetz). Цей закон покликаний більше враховувати інтереси велосипедистів і спонукати людей до того, аби під час пересування містом вони надавали перевагу не автомобілю, а велосипедові та громадському транспорту. І от тепер, із внесенням нового доповнення до цього закону, Берлін робить ще один крок у цьому напрямку.

Більше громадських просторів для відпочинку

Одне з поставлених новим законом завдань - під час будівництва та реконструкції вулиць і парків значно покращувати їхній благоустрій, збільшувати протяжність зелених громадських зон і кількість громадських лавок.

Також намічено збільшити кількість вулиць, закритих для автомобільного руху. Їх хочуть перетворити на дитячі гральні майданчики та простори для прогулянок родин з дітьми. А ще в Берліні має з'явитись більше площ для зустрічей і спілкування.

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За безпеку і зручність пішохідних переходів

"Кожна людина в Берліні повинна мати можливість дістатися до місця призначення прямими й пов'язаними між собою пішохідними доріжками", - ідеться в офіційному документі. Крім того, планується пришвидшити темпи впровадження нерегульованих пішохідних переходів "зебра", що надають пішоходам перевагу над іншими учасниками дорожнього руху під час перетину проїжджої частини.

Планується зробити максимум і для того, щоб у Берліні пішоходи, у тому числі й маленькі діти, літні люди і люди з обмеженими фізичними можливостями, могли за одну фазу зеленого світла світлофора перейти будь-яку, навіть широку вулицю, - включаючи й ті, посеред яких є "острівці безпеки".

Однієї фази зеленого світла світлофора має вистачити, аби перейти будь-яку вулицю в Берліні

Для зручності пересування людей на інвалідних візках на стику тротуарів з пішохідними переходами через проїжджу частину встановлюватимуться бордюрні з'їзди. А прямо поруч з таким бордюром буде розміщено бордюр лише кілька сантиметрів заввишки, який допоможе зорієнтуватися людям зі слабким зором і сліпим. Для зручності тих, хто погано або зовсім не бачить, до 2030 року звичайні світлофори по всьому Берліну повністю замінять на звукові й забезпечені вібраційними кнопками.

Турбота про школярів

Особливий акцент зроблений на посиленні безпеки й комфорту на маршрутах, якими користуються школярі. Перед керівництвом різних районів німецької столиці поставлено завдання ініціювати відповідні проєкти й заходи. Розмірковують також над тим, щоб заборонити авто зупинятися в певний час перед школами, оскільки батьки, які перед початком занять підвозять своїх дітей прямо до школи, часто створюють небезпечні ситуації, чого можна уникнути.

Закон про пішоходів підсилює відповідальність комунальних служб, які займаються технічним обслуговуванням вулиць, міських доріг і тротуарів та зобов'язані підтримувати їх у належному стані, аби не виникало загрози для здоров'я і життя людей.

Великий крок до підвищення якості життя

Передбачені також суворіші, ніж раніше, покарання за порушення правил дорожнього руху, які ставлять під загрозу безпеку пішоходів і велосипедистів. До речі, чинні в Німеччині заходи щодо підвищення безпеки дорожнього руху не є марними: згідно з "Доповіддю про запобігання дорожньо-транспортних пригод за 2018/2019 роки" міністерства транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини, за період із 2000 року кількість загиблих пішоходів у ФРН скоротилося майже на 60 відсотків.

У Берліні вважають, що ухвалення цього закону - великий крок уперед, який сприяє поліпшенню екології, а також підвищенню комфорту і якості життя в місті. Важливою подією назвали новий закон і в Союзі пішоходів Німеччини.