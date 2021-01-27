 Безпека і комфорт: у Німеччині вперше ухвалили закон про пішоходів | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 02.02.2021

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Безпека і комфорт: у Німеччині вперше ухвалили закон про пішоходів

Збільшити площу зелених зон, встановити більше лавок - це лише дещо з того, що планують реалізувати в Берліні. Новий закон ухвалили, щоб пішоходам стало комфортніше на вулицях міста.

Людне перехрестя в Берліні (символічне фото)

Віднині в Берліні для його жителів і гостей німецької столиці створюватимуться умови для безпечнішого й комфортнішого пересування по місту пішки. Щоб забезпечити таку можливість і мотивувати людей частіше ходити пішки як на короткі, так і на довгі відстані, палата депутатів Берліна, який має статус окремої федеральної землі, ухвалила наприкінці січня перший у Німеччині закон для пішоходів (Fußgängergesetz).

Він стане частиною ухваленого в середині 2018 року закону про дорожній рух, названого берлінською владою "Законом про мобільність" (Mobilitätsgesetz). Цей закон покликаний більше враховувати інтереси велосипедистів і спонукати людей до того, аби під час пересування містом вони надавали перевагу не автомобілю, а велосипедові та громадському транспорту. І от тепер, із внесенням нового доповнення до цього закону, Берлін робить ще один крок у цьому напрямку.

Більше громадських просторів для відпочинку

Одне з поставлених новим законом завдань - під час будівництва та реконструкції вулиць і парків значно покращувати їхній благоустрій, збільшувати протяжність зелених громадських зон і кількість громадських лавок.

Також намічено збільшити кількість вулиць, закритих для автомобільного руху. Їх хочуть перетворити на дитячі гральні майданчики та простори для прогулянок родин з дітьми. А ще в Берліні має з'явитись більше площ для зустрічей і спілкування.

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За безпеку і зручність пішохідних переходів

"Кожна людина в Берліні повинна мати можливість дістатися до місця призначення прямими й пов'язаними між собою пішохідними доріжками", - ідеться в офіційному документі. Крім того, планується пришвидшити темпи впровадження нерегульованих пішохідних переходів "зебра", що надають пішоходам перевагу над іншими учасниками дорожнього руху під час перетину проїжджої частини.

Планується зробити максимум і для того, щоб у Берліні  пішоходи, у тому числі й маленькі діти, літні люди і люди з обмеженими фізичними можливостями, могли за одну фазу зеленого світла світлофора перейти будь-яку, навіть широку вулицю, - включаючи й ті, посеред яких є "острівці безпеки".

Дитина переходить через дорогу

Однієї фази зеленого світла світлофора має вистачити, аби перейти будь-яку вулицю в Берліні

Для зручності пересування людей на інвалідних візках на стику тротуарів з пішохідними переходами через проїжджу частину встановлюватимуться бордюрні з'їзди. А прямо поруч з таким бордюром буде розміщено бордюр лише кілька сантиметрів заввишки, який допоможе зорієнтуватися людям зі слабким зором і сліпим. Для зручності тих, хто погано або зовсім не бачить, до 2030 року звичайні світлофори по всьому Берліну повністю замінять на звукові й забезпечені вібраційними кнопками.

Турбота про школярів

Особливий акцент зроблений на посиленні безпеки й комфорту на маршрутах, якими користуються школярі. Перед керівництвом різних районів німецької столиці поставлено завдання ініціювати відповідні проєкти й заходи. Розмірковують також над тим, щоб заборонити авто зупинятися в певний час перед школами, оскільки батьки, які перед початком занять підвозять своїх дітей прямо до школи, часто створюють небезпечні ситуації, чого можна уникнути.

Закон про пішоходів підсилює відповідальність комунальних служб, які займаються технічним обслуговуванням вулиць, міських доріг і тротуарів та зобов'язані підтримувати їх у належному стані, аби не виникало загрози для здоров'я і життя людей.

Великий крок до підвищення якості життя

Передбачені також суворіші, ніж раніше, покарання за порушення правил дорожнього руху, які ставлять під загрозу безпеку пішоходів і велосипедистів. До речі, чинні в Німеччині заходи щодо підвищення безпеки дорожнього руху не є марними: згідно з "Доповіддю про запобігання дорожньо-транспортних пригод за 2018/2019 роки" міністерства транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини, за період із 2000 року кількість загиблих пішоходів у ФРН скоротилося майже на 60 відсотків.

У Берліні вважають, що ухвалення цього закону - великий крок уперед, який сприяє поліпшенню екології, а також підвищенню комфорту і якості життя в місті. Важливою подією назвали новий закон і в Союзі пішоходів Німеччини.

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    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

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    Один із курйозів камери зафіксували 5 грудня 1998 року в Мюнхені - в переддень католицького Дня святого Миколая. За кермом - Миколай власною персоною, та ще й разом зі своїм напарником Крампусом - тим, що карає в Німеччині неслухняних дітей. Mercedes перевищив дозволену швидкість у 50 кілометрів на годину лише на 10. Очевидно, отримавши знижку на "святість", порушники відбулися лише попередженням.

  • Швиденько продивитись папери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Швиденько продивитись папери

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  • Поганяв - заплати

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Поганяв - заплати

    Що не змінилося за 60 років, так це кінець кожної історії гонщиків-любителів: за порушення ПДР їм, як правило, доводиться платити. Держава від цього лише радіє: щорічно по всій країні в такий спосіб збирають сотні мільйонів євро. Розмір штрафів починається від 10 євро в межах населених пунктів та 15 євро - поза межами. За перевищення на 70 кілометрів на годину доведеться викласти мінімум 600 євро.

  • Незаконні автоперегони

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Ні незаконним перегонам!

    Після серії аварій зі смертельними наслідками, спричинених незаконними автоперегонами, влада ФРН значно посилила покарання за них. Новий закон карає організаторів та учасників перегонів не тільки за участь, а й за запрошення долучитися до автогонок, зокрема, поширені в інтернеті. Порушникам загрожує до двох років ув'язнення або штраф.

  • 10 років в'язниці, якщо заборонені автоперегони спричинять смерті чи поранення

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    До 10 років в'язниці

    Значно вищі штрафи та серйозніші покарання застосовують, якщо учасники незаконної автогонки поставили під загрозу життя людини або завдали шкоди її особистим речам. Якщо ж перегони призвели до смерті чи нанесення тяжких травм, їхнім учасникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

    Автор: Вінсент Хейгс, Анастасія Магазова


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